Chiavari. Il giudice sportivo, a seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite giocate nella serata di ieri, ha squalificato undici calciatori del campionato di Serie B.

Davide Adorni (Cittadella), Ahmad Benali (Crotone), Milos Bocic (Pescara), Luca Caldirola (Benevento), Lautaro Fausto Grillo Prates, Moses Odjer (Trapani), Norbert Gyömbér, Aleandro Rosi (Perugia), Luka Krajnc (Frosinone), Salvatore Molina (Crotone), Andrea Paolucci (Virtus Entella) sono stati fermati per una giornata.

Fabrizio Castori, allenatore del Trapani, è stato squalificato per due giornate con 3.000 euro di ammenda perché espulso “per avere, al 6° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara espressioni ingiuriose; all’atto del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento”.

Simone Groppi, allenatore della Cremonese, non potrà sedere in panchina per una gara.

Giulio Zurlo Vuolo, dirigente della Juve Stabia, è stato squalificato per una gara. Simone Arnone, operatore sanitario del Cosenza, è stato squalificato per un turno.

La classifica marcatori dopo 37 giornate:

20 reti: Simy (Crotone)

19 reti: Iemmello (Perugia)

17 reti: Pettinari (Trapani), Forte (Juve Stabia)

14 reti: Marconi (Pisa)

13 reti: Mancuso (Empoli), Diaw (Cittadella), Galano (Pescara)

12 reti: Sau (Benevento), Djuric (Salernitana)

11 reti: Rivière (Cosenza), Dionisi (Frosinone)

10 reti: Kiyine (Salernitana), G. De Luca (Virtus Entella)

9 reti: Djordjevic (ChievoVerona), Ninkovic, Scamacca (Ascoli), Viola (Benevento), Aramu (Venezia)

8 reti: Bruccini (Cosenza), Iori (Cittadella), Meggiorini (ChievoVerona), Ragusa, Gyasi (Spezia), Strizzolo (Pordenone)

7 reti: Asencio (Cosenza), Taugourdeau (Trapani), Benali (Crotone), Marras (Livorno), Ciano (Frosinone), Machin (Pescara), Coda, Insigne (Benevento)

6 reti: Messias (Crotone), Bocalon (Venezia/Pordenone), Galabinov (Spezia), Capello (Venezia), Masucci (Pisa), Palombi (Cremonese), Jallow (Salernitana)

5 reti: Proia (Cittadella), Luperini (Trapani), D. Ciofani (Cremonese), Gondo (Salernitana), Kragl (Benevento), Bruccini (Cosenza), Vignato, Giaccherini (ChievoVerona), Pobega, Ciurria (Pordenone), Mastinu, Nzola (Spezia), Paganini (Frosinone), Poli, Schenetti (Virtus Entella), Bajrami, Frattesi (Empoli), Da Cruz, Trotta, Morosini (Ascoli), Canotto, Calò (Juve Stabia), Crociata (Crotone), Maniero, Zappa (Pescara)

4 reti: Buonaiuto (Perugia), Lisi (Pisa), Novakovich (Frosinone), Memushaj (Pescara), Lombardi (Salernitana), Longo (Venezia), Cissè (Juve Stabia), M. Ricci (Spezia), D’Urso (Cittadella), Mancosu (Virtus Entella), Barison, Burrai (Pordenone), La Gumina, Ciciretti (Empoli), Improta (Benevento), Marsura (Livorno), Dezi (Empoli/Virtus Entella), Carretta (Cosenza)

3 reti: Rigione (ChievoVerona), Vido (Pisa), Caldirola, Maggio, Tuia, Moncini (Benevento), Falcinelli, Melchiorri (Perugia), Parigini, Mogos, Piccolo (Cremonese), Bidaoui, F. Ricci (Spezia), Luppi (Cittadella), Sciaudone, Pierini (Cosenza), Di Tacchio, Giannetti (Salernitana), Mazzitelli, Pellizzer (Virtus Entella), Tutino (Empoli), Ardemagni (Ascoli), Mazzocco (Pordenone), Mustacchio, Armenteros, Golemic, Marrone (Crotone), Montalto (Venezia), Firenze (Salernitana/Venezia)

2 reti: Bifulco, Addae, Mallamo (Juve Stabia), Chiaretti (Pordenone), Molina, Zanellato, Mazzotta (Crotone), Mendes, Ferrari, Agazzi (Livorno), Capone (Perugia), Panico, Vita (Cittadella), Pucciarelli, Garritano, Ceter, Dickmann, Di Noia, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Rohdén, Capuano, Citro, Brighenti (Frosinone), Stulac (Empoli), Ceravolo, Castagnetti, Migliore, Claiton, Celar, Soddimo, Valzania (Cremonese), M. De Luca (Virtus Entella), Gavazzi, Gavazzi, Candellone, Camporese (Pordenone), Busellato, Tumminello (Pescara), Maistro, Akpa Akpro (Salernitana), Gudjohnsen, Capradossi, Bartolomei (Spezia), Tello Muñoz, Armenteros (Benevento), Moscati, Coulibaly, Evacuo, Dalmonte, Piszczek (Trapani), Zigoni (Venezia), Pinato, Birindelli, De Vitis, Moscardelli (Pisa), Cavion (Ascoli), Eramo (Virtus Entella/Ascoli), Bittante (Cosenza)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino, Pinto (Ascoli), Letizia, Di Serio (Benevento), Vaisanen, Esposito, Rodriguez, Segre, Obi (ChievoVerona), Pavan, Celar, Benedetti, Adorni, Vita, Stanco, Proia, Gargiulo (Cittadella), Bianchetti, Gaetano, Ravanelli, Deli, Zortea (Cremonese), Bandinelli, Henderson, Balkovec, Sierralta, Zurkowski, La Mantia (Empoli), M. Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Borrelli, Bettella, Bocic, Pucciarelli, Crecco, Clemenza, Maniero (Pescara), Gucher, Verna, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Minesso, Pisano, Belli, Soddimo, Marin, Siega (Pisa), Misuraca, De Agostini (Pordenone), Karo, Migliorini, Dziczek (Salernitana), Mora, Maggiore, Di Gaudio (Spezia), Ferretti, Nzola, Kupisz, Pagliarulo, Scaglia, Grillo (Trapani), Ceccaroni, Caligara, Modolo, Maleh (Venezia), Broh, Machach, Lazaar, Báez Stábile (Cosenza), Gomelt, Lopez, Cuomo, Gerbo (Crotone), Bogdan, Mazzeo, Raicevic, Murilo, Braken, Rocca, Del Prato, Coppola, Trovato (Livorno), Mazzocchi, Kouan, Di Chiara, Falasco, Nicolussi Caviglia, Falzerano (Perugia), Morra, Chiosa, Toscano, Sernicola, Rodriguez, Paolucci (Virtus Entella), Mezavilla, Calvano, Di Gennaro, Provedel, Tonucci, Di Mariano, Troest, Elia, Rossi (Juve Stabia), Zampano, Maiello, Salvi (Frosinone)

Autoreti: 1 Tuia (pro Pisa), Adorni, Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino, Frare, Coulibaly (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella), Scognamiglio (pro Spezia), Pagliarulo (pro Empoli), Padoin (pro Cremonese)