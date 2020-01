Genova. E’ stata chiusa per i distacco di calcinacci dal soffitto e da una parete via Mura degli Zingari nel tratto al chiuso sotto via Adua, nella zona della stazione Marittima. Al momento non si tratterebbe di danni strutturali ma saranno compiuti ulteriori accertamenti nelle prossime ore.

In tarda mattinata il sopralluogo dei vigili del fuoco, chiamati da alcuni cittadini, ha evidenziato evidenti problemi dovuti alla volta del tunnel, da tempo in pessime condizioni. Sono stati gli stessi pompieri ad avvertire il Comune di Genova e a invitare alla chiusura del tratto stradale per motivi di sicurezza.

di 9 Galleria fotografica Mura degli Zingari









Sul posto la polizia locale e i tecnici di Aster per transennare l’area e per valutare le effettive condizioni di rischio e la possibilità o meno di una riapertura.

La strada, poco trafficata, collega San Benedetto al porto a palazzo Del Principe. Corre a fianco ai binari ferroviari di Santa Limbania e passa sotto via Adua, che è invece un’arteria di grande scorrimento.