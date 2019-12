San Martino, smarrite le risonanze di 357 pazienti. L’ospedale: “Saranno ricontattati per ripetere gratis esame”

Genova. All’ospedale San Martino sono state smarrite le immagini delle risonanze magnetiche di 357 pazienti per un problema tecnico al server nel quale erano conservate. La notizia viene confermata dall’ospedale che chiarisce anche come ad essere sparite siano solo le immagini delle risonanze, non i referti. I pazienti comunque verranno ora contattati chiedendo se vogliano ripetere l’esame, senza ovviamente costi aggiuntivi.

“Abbiamo proceduto alla segnalazione del data breach al Garante per la protezione dei dati personali – spiega il direttore generale Giovanni Ucci – Nella segnalazione abbiamo evidenziato che per il momento nessun paziente è stato richiamato e che i clinici stanno valutando caso per caso, se vi sia l’effettiva necessità di ripetere l’esame”.

“Le immagini di tutti gli esami erano state ampiamente studiate nei dettagli dai professionisti – aggiunge – E per ognuno di questi casi vi confermo essere disponibili i referti, come già trasmesso. Inoltre per 78 di questi casi le immagini erano state consegnate ai pazienti su cd. La probabilità dunque che sia necessario richiamare qualche paziente è bassa e limitata a casi particolari. Ad ogni modo attendiamo ulteriori valutazioni dei nostri professionisti”.