Ottantenne travolge ragazzo in moto e scappa: “Non mi ricordo perché l’ho fatto”

Genova. È stato rintracciato dalla polizia stradale l’80enne alla guida di una macchina che lunedì sera in via Previati ha travolto un ragazzo in moto senza rispettare la precedenza per poi darsi alla fuga.

Determinanti le testimonianze dei cittadini che hanno descritto l’auto coinvolta e le telecamere di sorveglianza installate dal Comune. La stradale ha quindi identificato l’intestatario del mezzo e lo ha raggiunto a casa sua. Qui l’uomo ha confessato ma ha detto di non ricordarsi perché non si fosse fermato.

L’uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. La patente è stata ritirata e inviata alla prefettura per la sospensione prevista dal codice della strada.