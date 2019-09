“Lei ha prelevato dei soldi falsi”, e gli ruba 3500 euro: anziano truffato a Genova

Genova. Si è presentato alla porta di un pensionato genovese esponendo un tesserino di riconoscimento delle forze dell’ordine, ma le sue intenzioni – e il suo ruolo – erano di tutt’altro genere. L’anziano è stato truffato e ha denunciato il fatto ai carabinieri della stazione di San Martino. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio.

Il truffatore ha convinto la sua vittima di essere indagato per prelevamento di banconote contraffatte e gli ha chiesto di controllare il denaro contante in suo possesso. Con un facile raggiro è riuscito a portargli via 3500 euro insieme a un carnet di assegni in bianco.

Il malfattore è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso.