Marco Toscano è un nuovo giocatore dell’Entella

Chiavari. La Virtus Entella comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Toscano, centrocampista nato ad Erice il 7 luglio 1997.

“A Marco un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella” si legge sul sito della società chiavarese.

Qual è il ritorno socioeconomico di un club di calcio nel contesto cittadino di riferimento?

Il primo studio scientifico in questo senso, mai compiuto in Italia, ha per oggetto la Virtus Entella e Chiavari.

È stato condotto dai professori Giovanni Lombardo e Silvano Cincotti dell’Università di Genova e verrà presentato venerdì 28 giugno, alle ore 18, presso la sede di Wylab a Chiavari. Saranno presenti anche il presidente Antonio Gozzi e il Ceo di Wylab Federico Smanio.

Tutti sono invitati a partecipare.