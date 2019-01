Allerta neve, le misure del Coc a Genova, dalla notte spargisale in azione a partire dai quartieri collinari

Genova. In seguito al messaggio di allerta nivologica gialla, emesso dalla protezione civile della Regione Liguria (prevista sul territorio del Comune di Genova dalle 00.01 alle 15 di domani, mercoledì 30 gennaio), il Centro operativo comunale (Coc) si è riunito e ha disposto le seguenti misure.

AMT ha provveduto, dopo l’ultima allerta nivologica, a modificare la propria procedura di gestione degli eventi. La nuova procedura prevede l’incatenamento preventivo di un numero congruo di mezzi, per averli pronti a intervenire in caso di precipitazioni nevose. Questo consentirà di assicurare la completa copertura territoriale del servizio, seppur con una riduzione del 30% media delle frequenze. Naturalmente, in caso di nevicate abbondanti, alcune linee potrebbero subire ulteriori limitazioni e, in alcuni casi, essere soppresse. I cittadini potranno essere informati in tempo reale sullo stato del servizio collegandosi al sito di AMT (www.amt.genova.it) e, per quanto riguarda i tempi di attesa delle diverse linee, collegandosi alla APP AMT.

Amiu procederà, a partire dalla notte, a una salatura preventiva sulla viabilità cittadina. In ordine di priorità si partirà dalle zone collinari e dalle arterie principali di collegamento a punti “sensibili” quali strutture ospedaliere e sanitarie, aeroporto, caserme dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. In fase di eventuali precipitazioni nevose sono allertati gli speciali mezzi che assicureranno lo sgombero delle strade principali della città. Le operazioni saranno compiute in stretto contatto con Amt. Eventuali ulteriori interventi di “salatura” saranno predisposti dai Municipi, come da Piano di Emergenza;

Sono state attivate le squadre dei volontari di protezione civile per il pronto intervento in caso di necessità per tutta la durata dell’allerta, nonché, se necessario, per il trasporto del sale presso i Municipi; i mezzi a disposizione per gli interventi sono 13 di Amiu, 3 di Aster, uno di Amt e uno della Protezione civile del Comune. Amiu ne possiede ulteriori 10 in caso di necessità. La Polizia Municipale garantisce il servizio di pronto impiego su eventuali situazioni critiche collegate con l’allerta, assicurando l’impiego di almeno 8 pattuglie aggiuntive al servizio ordinario, ulteriormente incrementabili. AsTer ha attivato il proprio piano interno di emergenza;

Si è provveduto ad allertare tutti i dirigenti scolastici; sono state contattate le associazioni del territorio che collaborano con il Comune per il piano di accoglienza delle persone senza dimora; sono previsti circa 120 posti di accoglienza notturna tra emergenza e prima accoglienza.

Durante il periodo di allerta i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione in caso di allerta neve: http://www.comune.genova.it/pages/cosa-fare-caso-di-neve. Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso: pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt; sito del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria (www.allertaliguria.gov.it); sito del Comune di Genova (http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile); servizio gratuito di allerta meteo via sms. Per ottenere informazioni più dettagliate e ampie si consiglia anche di scaricare la APP gratuita “Io non rischio”. Per accedere all’applicazione via web digitare sul device iononrischio.comune.genova.it. E’ anche possibile avere informazioni e avvisi tramite i canali Telegram agli indirizzi “ProtezioneCivileComuneGenova_bot” e “@ProtCivComuneGe”. Per tutta la durata dell’allerta sarà attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova e sarà attivo il numero verde della Protezione Civile del Comune di Genova 800177797.