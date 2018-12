Raccolta fondi per acquisto carrozzina, il Villaggio del ragazzo smentisce: è una truffa

Chiavari. In questi giorni a Chiavari qualcuno stava raccogliendo fondi dicendo che sarebbero destinati all’acquisto di una carrozzina per un ragazzo disabile del Centro Benedetto Acquarone.

La direzione del Villaggio del Ragazzo smentisce tutto, dichiarando che si tratta di una truffa.

“Non è in atto nessuna raccolta fondi del genere e verrà fatta una denuncia alla pubblica sicurezza – scrive ufficialmente in una nota il Villaggio del Ragazzo – si invita pertanto la cittadinanza a diffidare da tali iniziative non autorizzate denunciandole alle autorità competenti”.