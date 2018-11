Estrema destra, sabato l’inaugurazione della sede di Lealtà Azione in viale Cembrano

Genova. A poco più di un anno dall’apertura della vecchia sede in via Serra che presero in affitto dai padri scolopi salvo poi, dopo mesi di manifestazioni e scritte da parte degli antifascisti, essere diplomaticamente invitati a trovare un altro posto, i militanti di estrema destra Lealtà Azione sabato pomeriggio inaugurano la nuova sede in viale Cembrano 29 a Sturla.

Sono attesi un centinaio di militanti: molti arriveranno dalla Lombardia dove il movimento guidato da Stefano De Miglio è più radicato.

L’ultimo evento organizzato a Genova da Lealtà azione era stato il 14 aprile con un concerto nazi-rock che aveva fatto riversare sulla passeggiata di Nervi oltre 200 militanti tra cui parecchi naziskin.

Poi l’abbandono quasi in silenzio della sede di via Serra e la ricerca di un nuovo spazio mentre il portavoce genovese finiva sotto indagine per alcune frasi antisemite.

L’appuntamento per i militanti è fissato alle 17.