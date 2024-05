Settimana alla scoperta dei cimiteri europei: parte la rassegna al Cimitero Monumentale di Staglieno

Genova. Inizia domani, venerdì 24 maggio, al Cimitero di Staglieno, la WDEC-Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei, promossa da ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe). “Arte e natura nella città del silenzio”, in programma fino al 2 giugno, è il tema dell’edizione 2024 organizzata dal Comune di Genova con il sostegno di ASEF Onoranze Funebri e DENI Distribuzioni elettriche Nord Italia.

L’inaugurazione della settimana sarà domani alle 15 alla presenza dell’assessore ai Servizi civici. Alle 16.15 si terrà la presentazione del restauro di Angelo Astorri e alle 16.30 la visita guidata ai restauri a cura della Soprintendenza. Alle 18 il concerto di apertura a cura del Conservatorio N. Paganini.

Ecco il calendario degli eventi:

Venerdì 24 maggio

15.00 INAUGURAZIONE

16.00 Benedizione Cappella di Ingresso

16.15 Presentazione del Restauro dell’Angelo dello scultore Enrico Astorri

16.30 VISITA GUIDATA ai restauri a cura della Soprintendenza

18.00 CONCERTO DI APERTURA a cura del Conservatorio N. Paganini

Sabato 25 maggio

9.30 PULIZIA nel Viale Protestanti e invito alla partecipazione, a cura dell’Ass. Per Staglieno

11.00 STAGLIENO ARTE E BELLEZZA, visita guidata a cura del Comune di Genova

15.00 STAGLIENO ARTE E BELLEZZA, visita guidata a cura del Comune di Genova

16.00 MEMORIE IN ZENEISE, conferenza con letture, a cura dell’Ass. Per Staglieno

17.30 ERNESTA NAPOLLON Spettacolo teatrale a cura del Teatro dell’Ortica

Domenica 26 maggio

11.00 All’ombre de’ cipressi e dentro l’urne… L’Ottocento

percorso poetico con Alberto Nocerino e Francesco Cento

A cura di Genova Voci nell’ambito del Festival Internazionale di Poesia

15.00 CON GLI OCCHI DEI BAMBINI Visita guidata per famiglie a cura del Comune di Genova

17.00 IL CIRCO DELLE API Spettacolo di teatro da pratoa cura di AlpaMiele nell’ambito della GENOVA BEEWEEK

Lunedì 27 maggio

15.00 VISITA GUIDATA a cura della Soprintendenza

16.30 PIANTE A STAGLIENO TRA ARTE E NATURA, Conferenza su arte e biodiversità a cura di UNIGE, con M.A. Guido, D. Attolini, R. Bruzzone, C. Montanari, C. Povero, G. Righetti

17.30 ITINERARIO TRA I FIORI DI PIETRA a cura di UNIGE, con Maria Angela Guido e Chiara Povero

Martedì 28 maggio

15.30 VISITA GUIDATA a cura della Soprintendenza

17.00 SEMINARIO DI RESTAURO DELLA PIETRA a cura del Restauratore Axel Nielsen

18.00 NOSTALGIA. LA MODERNITA’ DI UN SENTIMENTO

Presentazione della mostra di Palazzo Ducale con il Curatore Matteo Fochessati

Mercoledì 29 maggio

10.30 LA VITA SEGRETA DELLE STATUE Laboratorio di illustrazione a cura di Enrico Mazzone

Riservato agli studenti della Scuola internazionale di Comics

15.00 MEMOIA E BELESSA A STAGEN Itinerario guidato in dialetto a cura di A Compagna

17.00 STAGLIENO E L’APOCALISSE presentazione lavoro

di illustrazione sulle opere di Staglieno di Enrico Mazzone

17.30 CATERINA CAMPODONICO E L’ANGELO NOCCHIERO: il volto popolare e l’anima nobile del Cimitero di Staglieno. Conversazione a margine del libro “Caterina e l’angelo”, ERGA Edizioni, di e con Rita Nello Marchetti

Giovedì 30 maggio

15.00 ITINERARIO TRA LE IMMAGINI SILENZIOSE a cura di Matteo Pastorino, Luciano Rosselli

17.00 IMMAGINI SILENZIOSE presentazione della seconda edizione del volume edito da ERGA, a cura di Matteo Pastorino, Luciano Rosselli

Venerdì 31 maggio

15.00 ALL’OMBRA DELL’ULTIMO SOLE… IL NOVECENTO

percorso poetico con Alberto Nocerino e Luca Valerio

A cura di Genova Voci nell’ambito del Festival Internazionale di Poesia

17.00 I CIMITERI NEI ROMANZI MODERNI

Presentazione dei volumi “Pioveva e non avevo ombrello” di Gloria Bardi e “Nei sogni ritornano” di Ariela Tasca, a cura del Teatro dell’Ortica

18.00 COME UNA NUBE INTRAVISTA TRA I RAMI

Reading poetico con C.M. Marenco, A. Nocerino, G. Olivari

A cura di Genova Voci nell’ambito del Festival Internazionale di Poesia

Sabato 1 giugno

15.00 ALL’OMBRA DELL’ULTIMO SOLE… IL NOVECENTO

percorso poetico con Alberto Nocerino e Filippo Balestra

A cura di Genova Voci nell’ambito del Festival Internazionale di Poesia

15.00 STAGLIENO FOR ALL!

Visita dedicata a persone con disabilità e fragili con il sostegno di So.Crem

16.30 IMMEMORIAM. Presentazione del volume di Giulia Depentor, edito da Feltrinelli,

a cura del Teatro dell’Ortica

18.00 OMAGGIO A DE ANDRE’ Concerto di chiusura

a cura del Coro Daneo, diretto dal Maestro Gianni Martini

Domenica 2 giugno

11.30 STAGLIENO ARTE E BELLEZZA, visita guidata a cura del Comune di Genova

14.30 STAGLIENO ARTE E BELLEZZA, visita guidata a cura del Comune di Genova

PER TUTTO IL PERIODO

MEMORIE DI PIETRA Mostra fotografica a cura di GenovaFa – Polo della Fotografia

LUCI OMBRE E RIFLESSI Contest Fotografico online a cura di Staglieno, Arte e dolore impressi nel marmo (gruppo FB)

PROGETTO PCTO ISS FIRPO -BUONARROTI

NONSOLOSTAGLIENO

Domenica 26 maggio

CIMITERO DI MURTA ore 15 e 17

Spettacolo teatrale “Dormono sulla collina. Antologia del Rio Ciliegio”

a cura di QuelliacheaTrastacistannobene

Prenotazione obbligatoria al numero 3475137514

Sabato 1 giugno

CIMITERO PINI STORTI ore 14.30

Passeggiata culturale

Il marmo e il sentimento. Le opere di Luigi Venzano e il cimitero dei Pini Storti

a cura del Museo Gipsoteca Studio Venzano. Con Adelmo Taddei

Ingresso libero

Appuntamento davanti all’ingresso principale del Cimitero Pini Storti – Sestri Ponente

INGRESSO LIBERO