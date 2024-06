Un arsenale “segreto” nella casa di Rapallo, arrestato maresciallo dell’Esercito

Genova. Un uomo di 50 anni, maresciallo dell’Esercito, è stato arrestato dai carabinieri di Santa Margherita Ligure. Le manette sono scattate perché il militare è stato trovato in possesso, nella casa di Rapallo, di munizioni e armi non regolarmente denunciate.

La vicenda è venuta alla luce grazie a una denuncia presentata dalla moglie. La donna, riporta l’agenzia Ansa, avrebbe detto ai carabinieri di essere stata minacciata dal marito con una pistola al termine di una lite per i mancati obblighi famigliari dopo la separazione.

I carabinieri hanno raggiunto l’abitazione del maresciallo nella località del levante ligure e qui hanno scoperto un piccolo arsenale bellico in parte non denunciato. Per queste ragioni, in attesa di approfondire i reati più gravi verso l’ex moglie è stato tratto in arresto.

Durante la perquisizione i militari hanno trovato diverse armi da guerra, munizioni, proiettili e granate. La maggior parte erano regolarmente dichiarati. Alcuni proiettili e munizioni, invece, non erano regolarmente detenute e sono state sequestrate.