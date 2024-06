Infinito Carparelli: a 48 anni, ancora un’avventura per l’ex bomber del Genoa

Infinita la carriera di Marco Carparelli. A 48 anni, dopo una stagione al Borgio Verezzi dove ha siglato 13 gol, la voglia di rettangolo verde è la stessa di quando cominci a calcare i primi campi nel calcio dei grandi. E’ di oggi la notizia che vede l’attaccante ex Genoa e Sampdoria unirsi alla squadra della San Filippo Neri Yep, in provincia di Savona, precisamente ad Albenga

Una punta di diamante per l’attacco della squadra albenganese che renderà il livello della rosa e del reparto offensivo giallorosso ancora più alto.

L’età gioca ovviamente una partita importante, ma sembra che per Carparelli sia solamente un numero. Oltre ad un curriculum lodevole per la categoria, la punta classe 1976 è sempre riuscita ad andare in doppia cifra. Quest’anno ha gonfiato per ben 13 volte la rete, raggiungendo negli anni passati per ben 3 volte la cifra di 30 gol in stagione. In solo due occasioni non è riuscito a siglare almeno 10 reti, una nell’anno in cui è stato fermato il campionato per la pandemia, siglando però 2 gol in due partite.

Numeri da capogiro per un giocatore che, in zona e nel calcio dilettantistico, è ben conosciuto e che prenderà parte alla sua 33° stagione tra professionisti e dilettanti.