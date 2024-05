Separazione consensuale tra la PSM Rapallo e mister Claudio Paglia

Genova. Claudio Paglia non è più l’allenatore della PSM Rapallo.

Il tecnico e la società hanno deciso di comune accordo di terminare il rapporto sportivo.

Paglia (che era entrato in carica nel mese di Dicembre 2023 ) lascia la squadra, dopo essere salito lo scorso anno in Promozione , chiudendo la stagione 2023/2024 al quinto posto, con relativa qualificazione ai playoff.

“Per il bene mio, per la squadra e per i ragazzi ho pensato che fosse il momento giusto di chiudere un ciclo – afferma Paglia – ho ricevuto una manifestazione d’affetto e di stima da parte dello staff dirigenziale e di tutti i ragazzi ,che ricambio con affetto, augurando il meglio a questa piazza, perchè lo merita“.

“A nome mio e della società, ringrazio Claudio Paglia per la serietà e l’impegno che ha messo fin dal primo giorno, al servizio della nostra società e soprattutto per gli ottimi risultati raggiunti – dichiara il direttore sportivo FabrizioMaschio – facciamo a mister Paglia i nostri migliori auguri per il suo futuro da allenator

Adesso faremo le valutazioni necessarie per individuare il sostituto“.