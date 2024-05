Libera Rapallo e Unione Popolare a sostegno dellacandidatura di Andrea Carannante a Sindaco di Rapallo

Genova. “Non potevo desiderare una squadra migliore – commenta il candidato sindaco Andrea Carannante -sono affiancato da persone competenti, preparate ed entusiaste di fare questo percorso. Due liste formate da una pluralità di esperienze che si sono unite per mettersi, insieme a me, al servizio della collettività. 15 donne e 17 uomini, che abbracciano idealmente tutte le categorie cittadine, dal mondo del Volontariato, per passare a quello della Scuola e dell’Università, delle professioni sanitarie, del commercio e artigianato”.

“Abbiamo scelto di presentare le nostre liste – continua il candidato sindaco – in una delle piazze del nostro centro storico perché dobbiamo ripristinare la fiducia dei cittadini nei confronti della politica ricucendo le relazioni e parlando a tutta la città. Sono trascorsi 43 anni dall’intervista in cui Enrico Berlinguer, metteva a fuoco il quesito più grave della politica nostrana “la questione morale è il centro del problema italiano”.

“Quelle considerazioni tornano attuali in questo periodoelettorale, che culminerà nelle Europee e Amministrativedi giugno. Ancora una volta l’elemento che accomuna gli episodi di questi giorni è la spregiudicatezza, miscelata a un trasformismo senza pudore. Episodi, che se confermati, tratteggiano lo spaccato di una classe amministrativa, regionale e non solo, ancora incline a favori, clientelismi e intrighi, quando non a relazioni pericolose con alcuni ambienti malavitosi. In questo scenario diventa oggi più che mai un dovere civico andare a votare. La nostra sfida è quella di rinnovare questa città per riconsegnarla ai cittadini più unita come comunità, più forte dal punto di vista economico, sociale ed occupazionale, più efficace nei servizi alle persone.Occorre avere quindi il coraggio di intervenire e pertanto servono valori veri di riferimento: onestà, trasparenza e punti programmatici chiari, per dare una nuova anima a una comunità cittadina dove le persone si sentano veramente partecipi e coinvolte nelle decisioni. Rapallo crescerà se lo vorranno i cittadini, ma anche se verrà data loro una realtà in cui credere, con un’identità chiara in cui ritrovarsi e la consapevolezza di essereprotagonisti diretti del necessario cambiamento. Vogliamo che Rapallo si caratterizzi per essere la città dei diritti che contrasti ogni forma di discriminazione basata su pregiudizi sociali, etnici, religiosi”.

Di seguito i candidati delle due liste:

LIBERA RAPALLO

IANTORNO PAOLO – IMPIEGATO

ANGELINO MASSIMO – AGENTE DI COMMERCIO

BAIRO FEDERICO ALESSANDRO – CONDUCENTE AUTOBUS

BARBARO ELISABETTA​- IMPIEGATA

BARBUICA GEORGIANA MONICA – IMPIEGATA

CANDIDO GIAN PAOLO – IMPIEGATO

CAPRILE MAURO – TAXISTA e INSEGNATE DI CHITARRA

CARRARA SYLVIE – EX INSEGNATE

MAGGIO MARIA ANTONELLA – DOCENTE DI LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MALANDRINO ROSARIAMANUELA – DOCENTE SCUOLA PRIMARIA

MAZZA CINZIA – ADDETTA ALLE PULIZIE

PACCHIONI VALENTINA – ASSISTENTE DOMICILIARE

SCHIAPPACASSE ADOLFO – AUTOTRASPORTATORE

VARNI CINZIA – DIPENDENTE DI RFI CON FUNZIONI DI QUADRO

VIOLA VITO – COMMESSO

ZACCONI ROBERTO – ARTIGIANO

UNIONE POPOLARE

BARBAGELATA SEVERINO – IMPIEGATO IN PENSIONE

BARELLA ELISABETTA – IMPIEGATA

BORGHI CLAUDIO – IMPIEGATO

CANEPA GIULIANO detto GIULI​- ARTIGIANO

CANEPA LORENZO​- COMMERCIANTE

CASAGRANDE NATAN – AGRICOLTORE

FORZANINI SILVIA​ – OSTETRICA PRESSO L’ASL 4

LUCIANO MARIO – ARTIGIANO

LUGO​MONICA CONCEPCION – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO “FORTUNIO LICETI” – COLLABORATICE FAMILIARE

MAUCCI TULLIO – ARTIGIANO EDILE

MAZZAFERRO GERARDO detto ALDO – PROFESSORE E RICERCATORE UNIVERSITARIO

PELLINI GIULIANA​– EX INSEGNATE SCUOLA PRIMARIA

PESTELLI MARIA TERESA – FISIATRA PRESSO L’ASL4

RONDINI AURORA​– EX INSEGNANTE

SCHIVI GILBERTO​LICENZA MEDIA – ARTIGIANO EDILE

VIACAVA ANTONELLA – CASALINGA