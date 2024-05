Genoa-Sassuolo 2-1, il Grifone la ribalta nella ripresa grazie ai cambi

Genova. Vittoria per il Genoa in casa con il Sassuolo. 2-1 il risultato finale. Dopo un primo tempo poco efficace dal punto di vista delle occasioni pericolose, se si esclude la rete annullata a Thorsby al 7′ per un presunto fallo di mano di Retegui nell’azione un po’ confusa, ed essere andato sotto di un gol a causa del rigore provocato da De Winter su Laurienté trasformato da Pinamonti (31′), il Genoa ritrova ritmo e dinamismo grazie ai cambi della ripresa.

Fuori Sabelli per Spence e Vogliacco per Ekuban. Gilardino passa a quattro dietro e il Genoa in poco tempo non solo pareggia, ma la ribalta: prima Badelj di testa capitalizza un corner battuto da Gudmundsson e spizzato di testa da Thorsby sul secondo palo dove il croato deve solo appoggiare con la testa a pochi passi dalla linea di porta (56′). Poi, da una ripartenza veloce di Gudmundsson con il Sassuolo scoperto scaturisce il gol del definitivo 2-1: palla a Ekuban, cross basso per Retegui, che non arriva per un soffio in scivolata, ma Kumbulla non può fermare la sua corsa e insacca nella propria porta.

Nonostante i cambi il Sassuolo non riesce più a essere pericoloso e il Genoa invece sfiora il terzo gol nel recupero con Vasquez. A fine gara cori per Gilardino e il saluto a Ballardini. La classifica si muove ancora, i punti sono 46, e il Monza, che giocherà domani a Firenze, è momentaneamente scavalcato.

94′ Occasione Genoa: Vasquez prova a piazzare col sinistro, ma c’è una deviazione determinante di un avversario e il pallone termina in corner

92′ Ankeye invece che tirare prova a servire Ekuban in area di rigore, ma la palla è troppo lunga

90′ Cinque minuti di recupero

87′ Nel Sassuolo escono Erlic per Mulattieri e Henrique per Lipani. Cambio anche per il Genoa: dentro Ankeye per Retegui

85′ Cambio nel Genoa: esce Badelj per Bohinen

82′ Corner per il Sassuolo, batte Bajrami, ma l’arbitro fa ripetere. Strootman riconquista il pallone e riparte

76′ Nel Sassuolo fuori Obiang per Racic

75′ Nel Genoa esce Gudmundsson per Strootman

75′ Ammonizione per Doig, che spinge Spence quasi addosso alla panchina del Sassuolo

74′ Serpentina in area di Volpato che si libera per il tiro. Martin respinge

67′ Nel Sassuolo escono Thorstvedt per Bajrami e Kumbulla per Volpato

64′ Genoa in vantaggio! Ripartenza di Gudmundsson, servizio per Ekuban che crossa basso per Retegui che in scivolata non ci arriva ma subito dietro c’è Kumbulla e la palla sbatte su di lui finendo in rete

56′ Pareggio del Genoa! Sull’angolo battuto da Gudmundsson sponda di testa di Thorsby con il pallone sul secondo palo. Badelj, quasi sulla linea di porta, di testa insacca

55′ Cross di Gudmundsson, Obiang respinge e il Genoa guadagna un corner

50′ Ammonizione anche per Obiang, anche lui per un fallo

Nella Gradinata Nord compare uno striscione eloquente diretto agli ultras blucerchiati dopo le aggressioni dei giorni scorsi.

“Che sia ben chiaro a tutti, delle vostre schifezze ne pagherete le conseguenza. Non hai difeso il tuo club perché non sei ultras ma solo spazzatura, niente tregua e di voi nessuna paura. Se un giorno vi decidete diceti dove e quando volete. Carogne infami”. Firmato Gradinata Nord

48′ Ammonizione per Thorsby, autore di un fallo

46′ Si riparte con il Genoa che cambia modulo e due interpreti: fuori Sabelli per Spence e Vogliacco per Ekuban

Primo tempo con il Genoa sotto di un gol al Ferraris. Sassuolo in vantaggio al 31′ per un rigore trasformato dall’ex Pinamonti dopo l’intervento del var per una ingenua spinta di De Winter su Laurienté. Rossoblù che erano andati in vantaggio al 7′ con Thorsby, ma l’arbitro ha annullato dopo un silent check col var per un presunto fallo di mano. Grifone che, pur facendo possesso palla (66%) dice la statistica, non riesce a essere pericoloso sotto porta. Gudmundsson svaria da una parte all’altra, Thorsby è sempre molto volenteroso, mentre Retegui fa più fatica. Proprio all’inizio del match sembrava anche avere avuto un problema fisico. Alla fine del primo tempo copiosi fischi all’indirizzo dell’arbitro e anche del Sassuolo.

45′ Cinque minuti di recupero

39′ Cross basso dal fondo di Doig, Genoa attento e nuovo calcio d’angolo per il Sassuolo. Corner non sfruttato con una conclusione di Henrique, che ha ricevuto fuori area, totalmente sballata

38′ Proteste del Genoa per un atterramento in area di Gudmundsson, che ha avuto un evidente contatto con una gamba avversaria. Per l’arbitro tutto regolare

35′ Ancora Sassuolo pericoloso su calcio di punizione. Laurienté colpisce il pallone in modo da farlo scendere all’improvviso. Martinez è bravo a tuffarsi e a deviare in angolo. Sul corner dopo un batti e ribatti di testa la palla viene poi conquistata dal Genoa

31′ Sul dischetto c’è Pinamonti che segna: tiro angolato che si insacca visino al palo alla sinistra di Martinez, spiazzato

30′ Dopo essere andato a vedere il video l’arbitro Mariani concede il rigore. Dal campo e senza replay a disposizione sembra che potrebbe esserci stata una spinta di De Winter

28′ Laurienté cade in area di rigore, perdendo anche una scarpa. Proteste del Sassuolo e arbitro che si sta consultando col var

25′ Scambio Martin Gudmundsson, con l’islandese che prova a chiudere il triangolo senza che però il numero 3 abbia seguito l’azione. Palla sul fondo

19′ La terza battuta, sempre di Laurienté, viene respinta di testa da Vasquez, da fuori area Doig prova il tiro al volo spedendo il pallone in gradinata

18′ Doppio corner guadagnato dal Sassuolo. Al secondo tentativo sulla battuta di Laurienté ancora una respinta di Gudmundsson per il terzo angolo nel giro di pochi minuti

15′ Tiro dal limite di Frendrup, che viene deviato da Obiang. Palla in corner, ma nulla di fatto sugli sviluppi

9′ Lungo check del var e alla fine l’arbitro annulla per un fallo di mano

7′ Gol del Genoa! Ha segnato Thorsby di testa. Uscita spericolata di Consigli a vuoto su cross di Martin, con Henrique che sbaglia a liberare. La palla resta lì e Thorsby è il più lesto a saltare di testa e a insaccare

1′ Si parte con palla al Genova, che attacca verso la Nord

Minuto di silenzio per l’ennesimo gravissimo incidente sul lavoro a Casteldaccia.

Applausi per Ballardini all’ingresso in campo. L’ex mister rossoblù è entrato insieme a Marco Rossi. Ballardini ha salutato il pubblico. Prima del fischio d’inizio Vasquez è andato ad abbracciarlo, essendo stato il suo mister a Cremona.

Tutto pronto al Ferraris per Genoa-Sassuolo, terz’ultima partita di campionato e una delle poche giocate di domenica alle 15. Gudmundsson parte dall’inizio con Retegui, mentre Gilardino preferisce lasciare Spence in panchina. Gli esterni di centrocampo saranno Sabelli e Martin. Confermato Thorsby dopo le belle prestazioni delle ultime giornate. Giocatori che saranno in campo con sulle maglie stampato il nome delle loro madri in onore della festa della mamma.

Colpo d’occhio prevalentemente rossoblù al Ferraris, con i tifosi che hanno risposto all’invito della società a venire allo stadio con la maglia della squadra.

Il Monza, che giocherà domani con la Fiorentina, è a due punti di distanza. Il Genoa, con un risultato positivo, potrebbe proseguire con l’obiettivo di raggiungere l’undicesimo posto.

Genoa: Martinez, Vogliacco (46′ Ekuban), De Winter, Vasquez, Sabelli (46′ Spence), Badelj (85′ Bohinen), Frendrup, Thorsby, Martin, Gudmundsson (75′ Strootman), Retegui (87′ Ankeye).

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Matturro, Haps.

Sassuolo: Consigli, Erlic (87′ Mulattieri), Kumbulla (67′ Volpato), Ferrari, Toljan, Henrique (87′ Lipani), Obiang (76′ Racic), Thorstvedt (67′ Bajrami), Doig, Pinamoni, Laurienté.

Allenatore: Ballardini.

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Caide, Viti, Boloca, Tressoldi.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: Thorsby (G); Obiang, Doig (S)

Spettatori: 3635 biglietti venduti, di cui 178 ospiti. 27777 abbonati