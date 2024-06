Cade con la bici e precipita nella scarpata: 63enne in codice rosso al San Martino

Recco. Brutto incidente questa mattina sulle alture di Recco dove un ciclista di circa 63 anni è caduto mentre affrontava un sentiero, precipitando nella scarpata sottostante procurandosi diversi traumi.

Immediata la mobilitazione della macchina dei soccorsi: sul posto, il sentiero Ascensione Verzemma, sono arrivati in pochi minuti i medici del 118, i volontari del Soccorso Alpimo e i vigili del fuoco che hanno raggiunto l’uomo per prestare i primi soccroso.

Una volta posto in barella e trasportato per un centinaio di metri in zona consona al verricellamento, è stato l’elicottero Drago ad issarlo a bordo e trasportarlo all’ospedale per le cure del caso.