Voltri, tre ragazzini in mare non riescono a tornare a riva: salvati dai cani bagnini

Genova. Tre ragazzini che non riuscivano a tornare a riva a causa del forte vento sono stati salvati nei pressi della spiaggia di Voltri da due cani bagnini della Squadra italiana cani salvataggio. A raccontare l’episodio è Ferruccio Pilenga, fondatore della Sics, all’agenzia Adnkronos.

I tre ragazzi – di 14, 12 e 8 anni – si trovavano a bordo di due gommoncini. Il più grande stava cercando con tutte le sue forze di riguadagnare la riva, ma la corrente era troppo forte e lo spingeva al largo. È stato allora che sono intervenute le unità cinofile.

“Il labrador Kora e il suo conduttore Katia e i labrador Fendy e Ludo con il conduttore Loredana si sono accorti del pericolo e sono intervenuti immediatamente per portare a termine le operazioni di recupero – riferisce Pilenga -. La felicità dei ragazzi è stata sorprendente ed hanno gioito abbracciando i nostri cani”.

“L’intervento – spiega – è stato come coordinato dal caposervizio Gino Dylan, in costante contatto con la sala operativa della Capitaneria di Porto, pronta a inviare mezzi navali a supporto, qualora ce ne fosse stato bisogno”.

Come ricorda Pilenga, le unità cinofile da salvataggio Sics da undici anni svolgono un servizio di sorveglianza in collaborazione con la Guardia costiera, grazie alla collaborazione del direttore marittimo della Liguria contrammiraglio Sergio Liardo e col Municipio Ponente per garantire la sicurezza del litorale.