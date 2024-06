L’iniziativa dei sindacati in porto: “I camionisti hanno bisogno di riposo, servono aree attrezzate”

Genova. Un volantinaggio al varco di San Benigno per sensibilizzare i camionisti a non sottovalutare il pericolo della stanchezza alla guida, ma anche un modo per accendere i riflettori sul tema dei servizi per l’autotrasporto, spesso inadeguati per le esigenze dei lavoratori. A Genova i sindacati Filt Cgil Genova e Uiltrasporti Genova hanno aderito al Driver fatigue day, giornata europea contro la stanchezza degli autisti, iniziativa della Etf (European transport federation) che comprende oltre 200 sindacati nazionali dei trasporti provenienti da più di 40 paesi.

L’obiettivo è sensibilizzare gli autisti sui loro diritti e soprattutto sulla stanchezza al volante che può mettere in pericolo altri autisti e viaggiatori su strade e autostrade. Al centro delle rivendicazioni anche aree attrezzate per il riposo e rivendicazioni anche per le autiste donne. Il volantinaggio di Genova è uno dei principali appuntamenti in Italia per questa giornata dedicata agli autisti di camion e di pullman.

“Siamo qui per sensibilizzare i lavoratori e non solo – spiega Simone Angius, funzionario della Uiltrasporti Liguria -. I tempi di riposo sono molto importanti, ma servono anche aree attrezzate, che oggi non sono adeguate. L’impegno lavorativo va dalle 58 alle 60 ore settimanali. Non c’è un ricambio generazionale per questo lavoro perché i salari sono indietro e mancano tanti autisti”.

“Le infrastrutture sul territorio nazionale non danno alcun aiuto ai lavoratori, non ci sono aree di sosta adibite per potersi fermare e riposare in tranquillità durante la giornata di lavoro – rimarca Marco Gallo, coordinatore regionale della Filt Cgil -. Parliamo di lavoratori impegnati per 13-15 ore al giorno, che partono lunedì e rientrano il sabato mattina. Fermarsi e riposare è di vitale importanza, per loro e per tutti coloro che usano strade e autostrade. Poi c’è l’aspetto economico: non vale più la pena di fare quest’attività. Prima gli autotrasportatori avevano uno stipendio adeguato, adesso superano di poco lo stipendio di un operaio di fabbrica con molte più ore di lavoro e molte più responsabilità”.