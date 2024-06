A Voltri tornano i cani bagnini della Sics, gli “angeli custodi” della spiaggia

Genova. I cani bagnini della Sics tornano, ormai per il tredicesimo anno di fila, sulla spiaggia di Voltri per pattugliare il litorale e garantire la sicurezza dei bagnanti. La squadra capitanata dall’unità composta da Gino Candeloro e il labrador Dylan sarà presente tutte le domeniche di agosto e anche a Ferragosto, prosieguo di una cooperazione con la direzione marittima di Genova avviata ormai nel lontano 2011.

La Sics – Scuola Italiani Cani di Salvataggio – presta servizio a titolo gratuito e volontario lungo molte spiagge italiane, e nel corso di tante estati cani e conduttori hanno salvato moltissime vite. A Genova proprio lo scorso anno avevano salvato tre persone in una sola giornata, tre bagnanti trascinati al largo dalle onde e dalla corrente e impossibilitati a tornare a riva da soli, dimostrando ancora una volta come il loro presidio sia importante. Nel capoluogo ligure la collaborazione è nata tredici anni fa, e prosegue senza intoppi per la gioia dei bagnanti – i più piccoli soprattutto – che nelle domeniche di agosto osservano con un sorriso i cani pattugliare la spiaggia di Voltri.

“Proprio oggi siamo a Fregene per una mega esercitazione con il comando generale della Capitaneria di Porto che dà il via ufficiale alla stagione balneare e di sicurezza – spiega Ferruccio Pilenga, presidente e fondatore del Sics – confermiamo ad agosto saremo tutte le domeniche presenti a Voltri, e anche a Ferragosto dalle 12 alle 18. Siamo tutti volontari, a Genova saranno presenti le unità cinofile della Lombardia perché quelle liguri prestano servizio ad Albissola: a capitanarle ci sarà Dylan con Gino”.

La maggior parte dei cani da salvataggio sono golden retriever e labrador, ma non manca anche qualche terranova. Si tratta di cani particolarmente predisposti al soccorso in acqua, che vengono addestrati per intervenire in situazioni di difficoltà: “Quest’anno la Sics compie 35 anni e non possiamo che essere contenti di continuare la collaborazione con la direzione marittima e il Municipio Ponente, che ci hanno fortemente voluti lungo la spiaggia di Voltri – conduce Pilenga – ogni anno è una gioia per tutti”.