Genoa, Gilardino: “Spero che Ekuban rinnovi, è un giocatore importante per noi”

Genova. “È stato fatto un percorso fino a oggi strepitoso da parte della squadra, da parte dei ragazzi. Se ci guardiamo indietro da dove siamo partiti e da dove siamo oggi è qualcosa di importante, di straordinario. Sono felice per la squadra”. Alberto Gilardino non ha quasi più parole per elogiare i suoi ragazzi e questa stagione che, con i 46 punti raggiunti oggi, eguaglia il Grifone targato Gasperini nel 2015/2016 che finì decimo.

“Oggi dopo un primo tempo un po’ lento, soprattutto a livello mentale, dovuto sia al caldo sia alla bravura anche del Sassuolo, nel secondo abbiamo cambiato qualcosina, soprattutto l’input, l’atteggiamento da parte dei ragazzi di andare a riprendere la partita, sia da chi ha giocato dall’inizio sia da chi è entrato e che ha fatto la differenza. Questa è stata un po’ la chiave della gara, la chiave della partita” è l’analisi del mister.

“Abbiamo provato a cambiare alcune situazioni tattiche − aggiunge − ma indipendentemente dell’assetto tattico, sicuramente è scoccato qualcosa nella testa dei ragazzi. Abbiamo avuto modo di parlare con loro a fine primo tempo, di cercare di stimolarli, perché dovevamo fare meglio sotto il punto di vista di tante situazioni, oltre che tecnico-tattiche, anche di spirito, di mentalità, di voler a tutti i costi andare a riprendere la gara. Non è semplice quando giochi contro queste squadre che si chiudono negli ultimi 30 metri. Sicuramente potevamo essere un po’ più veloci sul giro palla, più veloci nel condurre per attirarli e superare la prima linea di pressione loro, quindi non è semplice trovare sicuramente i varchi giusti, i varchi diretti per poter scardinare le due linee del Sassuolo che erano molto strette e hanno lavorato molto bene”.

Il fatto di aver recuperato dallo 0-1 per Gilardino è un valore ancora più importante: “In Serie A se vai in svantaggio contro una squadra che sta giocando per la salvezza, che sta lottando con le unghie, non è facile e l’aver fatto un secondo tempo del genere amplifica ancora di più il lavoro che stanno facendo i ragazzi, che stiamo facendo, e la bravura sotto il punto di vista dell’atteggiamento mentale e della voglia di andare a riprendere la gara”.

Anche chi ha giocato meno oggi ha dimostrato di avere quel dna che Gilardino ha sempre predicato: Chi è entrato ha fatto la differenza, quella è stata un po’ la chiave della gara”.

In particolare Ekuban è stato probabilmente l’ago della bilancia in positivo: “Caleb è entrato molto bene, è un giocatore non solo che ti dà profondità, ma fa salire la squadra, tiene molto bene il pallone e nel secondo tempo anche con la linea dei quattro difensori abbiamo lavorato molto bene con i tre centrocampisti e con Gudmundsson sotto le due punte, abbiamo creato tante situazioni per andare a far gol e Caleb ha fatto un ottimo secondo tempo. Mi auguro veramente che possa rimanere, che possa anche lui prolungare, rinnovare, perché è un giocatore importante per noi“.

Anche Badelj oggi è stato tra i migliori: “Ha fatto una partita straordinaria, a un certo punto sembrava che sarebbe stato sostituito per un colpo ricevuto. Invece ha finito in crescendo. Lui è un faro. Quando lui è in campo dà sicurezza, la trasmette. Sono felice che sia andato in goal. È un trascinatore non solo in campo, ma sotto il punto di vista degli atteggiamenti come lui anche Strootman, quindi per un allenatore quando hai due giocatori di esperienza di questo tipo che hanno degli atteggiamenti professionali, professionistici come sono loro, è semplice perché poi i ragazzi vanno loro dietro con gli atteggiamenti, con il lavoro, con lo spirito. Questo diventa determinante e fondamentale”.