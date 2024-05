Domenica a Camogli il nuovo spettacolo di Beppe Grillo, è l’unica tappa in Liguria

Camogli. Come già annunciato da tempo, domenica 26 maggio, alle ore 21.00, il Teatro Sociale di Camogli ospita l’unica tappa ligure del nuovo spettacolo di Beppe Grillo, Io sono un altro.

Come recita il titolo del suo show, Grillo dice di essere un altro inseguendo e citando Vitangelo Moscarda, protagonista del romanzo “Uno nessuno e centomila” di Luigi Pirandello, e i suoi tormenti. In realtà Grillo è sempre lo stesso. Un animale da palcoscenico capace di far divertire e riflettere allo stesso tempo, affrontando un caleidoscopio di temi legati alla salvaguardia dell’ambiente, all’energia e poi ancora la scienza, la religione, Dio, la medicina.

Prezzi

Platea, Palchi I e II Ordine A: 45 € (intero), 40 € (ridotto).

Palchi I e II Ordine B: 35 € (intero), 30 € (ridotto).

Palchi III e IV Ordine: 35 € (intero), 30 € (ridotto).

Biglietto unico per persone colpite da disabilità: 5 €.

Le riduzioni sono previste per Over 65/Under 26, Soci Amici del Teatro Sociale, GPM, Coop e per chi raggiunge il teatro in treno.

Biglietterie

• Biglietteria del Teatro Sociale, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e un’ora prima degli spettacoli. Tel.: 0185-1770529. E-mail: biglietteria@teatrosocialecamogli.it.

• Pro Loco di Camogli, negli orari di apertura. Tel.: 0185-771066. E-mail: info@prolococamogli.it.

• Pro Loco di Recco, negli orari di apertura. Tel.: 0185-722440. E-mail: info@prolocorecco.it.

• Hotel Cenobio dei Dogi. Tel.: 0185-7241.

• www.vivaticket.com (prevendita).