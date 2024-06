Camogli, riapre il Castel Dragone: dopo la mareggiata ecco la nuova scala d’accesso

Camogli. Castel Dragone, il suggestivo castello che domina la costa di Camogli, ha finalmente riaperto i suoi battenti ieri mattina. Dopo la chiusura forzata a causa del crollo della scala di accesso avvenuto lo scorso 3 novembre, il castello torna ad essere fruibile al pubblico.

I lavori di ripristino sono stati resi necessari dal crollo della scala di accesso, causato da una forte mareggiata. Per garantire la sicurezza del sito, sono state installate delle reti di protezione per rinforzare il versante roccioso e sono stati inseriti i profili portanti per la nuova scala. La scala stessa è stata finalmente fissata in posizione, permettendo così la riapertura del castello al pubblico.

Con la riapertura del castello, Camogli riacquista uno dei suoi simboli più amati. Oltre ad offrire una vista mozzafiato sulla costa, Castel Dragone ospiterà anche esposizioni e altri eventi culturali, diventando nuovamente un punto di riferimento importante per Camogli e non solo.