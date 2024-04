Trasporto scolastico dedicato, nuova procedura per i disabili dell’area metropolitana di Genova

Genova. La Città metropolitana di Genova, in accordo con il Comune di Genova e la consulta per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, ha avviato una nuova procedura, semplice, sicura, ma soprattutto gestibile in autonomia da parte dell’utenza, per la raccolta delle richieste di trasporto dedicato, riservato a persone con disabilità residenti nei comuni dell’area metropolitana, per le scuole superiori.

Il portale per l’inserimento delle richieste è già attivo e sono in corso gli invii delle comunicazioni alle famiglie dei ragazzi che in quest’anno scolastico sono già utenti del servizio, con le istruzioni per l’uso della piattaforma Pratico, che raccoglierà in modo digitale e totalmente riservato la documentazione, creando contestualmente lo storico delle domande.

Il procedimento, che necessita di autenticazione tramite Spid o Cie ed è monitorato dall’ufficio diritto allo studio della Città metropolitana di Genova, fornisce all’utente una immediata ricevuta della richiesta inoltrata.

Tutte le domande verranno analizzate da parte degli uffici entro una settimana, ed in caso di documentazione incompleta sarà cura dell’ente contattare i richiedenti per completare l’istanza.

È previsto inoltre un servizio di supporto da parte degli uffici, su appuntamento, per la compilazione della richiesta per chi ne avesse necessità.

Grazie al nuovo sistema gestito tramite Pratico, l’utenza sarà adesso protagonista nella gestione della domanda, ed avrà la certezza della ricezione della domanda da parte dell’ente, questa procedura in passato veniva gestita dal personale sanitario.