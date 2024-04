Sampierdarena, 40enne fermato in scooter con un etto di cocaina: arrestato dalla polizia

Genova. Aveva con sé un panetto di cocaina da un etto, ma non ha voluto spiegare come se la fosse procurata né a chi fosse destinata. Per questo un cittadino albanese di 40 anni è stato arrestato dalla polizia ieri pomeriggio a Sampierdarena.

Il controllo è scattato in via Rolando, dove gli agenti delle volanti hanno notato un motorino sospetto. L’uomo alla guida, sottoposto a identificazione, ha iniziato a mostrare segni di insofferenza. Così i poliziotti hanno deciso di approfondire l’ispezione e alla fine è venuta fuori la droga.

L’uomo, che aveva già precedenti specifici per traffico di sostanze stupefacenti, è stato arrestato e portato in carcere a Marassi.

Un altro arresto è scattato sempre ieri pomeriggio a Voltri per un altro albanese di 48 anni che aveva a suo carico un ordine di esecuzione per scontare una pena di quasi un anno di detenzione: anche lui è finito in manette ed è stato portato in carcere.