Music for Peace, il caso della missione umanitaria bloccata finisce in Europarlamento

Genova. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle portano al Parlamento europeo il caso dell’associazione Music for Peace che si è vista bloccare la missione umanitaria per portare medicinali e cibo alla popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.

L’eurodeputato del Pd Brando Benifei e la collega Maria Angela Danzì del M5s chiedono a Josep Borrell, vicepresidente della Commissione e alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, “di attivarsi per chiarire i motivi dell’accanimento nei confronti di Rebora (il presidente dell’associazione espulso dall’Egitto, ndr) e quali azioni siano possibile per consentirgli l’ingresso in Egitto”.

Danzì prosegue: “Ho incontrato gli operatori di Music For Peace poche settimane fa, una realtà in prima linea nei servizi di assistenza a chi ha più bisogno, sia sul territorio genovese sia nei Paesi colpiti dalle peggiori crisi umanitarie nel mondo. Non possiamo accettare, come Europa e come Occidente, che vengano fermati proprio in un’area che ha estremo bisogno di sostegni pratici per la sopravvivenza”.

Stefano Rebora, diretto al valico di Rafah per scortare gli aiuti umanitari raccolti in queste settimane, era stato fermato in aeroporto appena sbarcato, portato nelle stanze di controllo, dove è stato interrogato e fatto aspettare ore in attesa di accertamenti da parte delle autorità egiziane. Le operazioni di controllo sono terminate decine di minuti dopo, con il respingimento di fatto dell’attivista, rientrato forzatamente in Italia il 27 marzo: “Preclusa la possibilità di svolgere l’attività per cui è preposta e per cui, soprattutto in una situazione di emergenza di questa portata, dovrebbe ricevere supporto da ogni istituzione”, come si legge nella nota stampa diffusa dalla organizzazione sui canali social.