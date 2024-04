Massi in autostrada, riaperta a una corsia la A7 in direzione Milano: “Nessuna anomalia”

Genova. Alle ore 17.15 circa, sulla A7 Serravalle-Genova è stato riaperto a una corsia il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano, precedentemente chiuso a causa della caduta di massi sulla carreggiata. Un furgone è stato colpito, per fortuna non si registrano feriti.

Dalle verifiche effettuate dai vigili del fuoco e dal personale tecnico di Autostrade per l’Italia, non sono state rilevate anomalie alle reti già presenti a protezione della scarpata interessata, né sulle aree di competenza della concessionaria.

Dalle indagini preliminari condotte sul luogo dell’evento, l’origine del distaccamento dei detriti riguarderebbe un versante posto al di fuori della competenza di Autostrade per l’Italia.

Attualmente il traffico transita su una corsia per consentire ulteriori approfondimenti e si registrano 4 chilometri di coda verso Milano. Agli utenti diretti verso Milano, si consiglia di anticipare l’uscita a Busalla e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera. Per le lunghe percorrenze dirette verso Milano si consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.