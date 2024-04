Frana in autostrada, massi sulla carreggiata: chiusa la A7 in direzione Milano

Genova. È stata momentaneamente chiusa l’autostrada A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione Milano a causa della caduta di alcuni massi sulla carreggiata.

È successo oggi nel primo pomeriggio. Una pietra ha colpito marginalmente un furgone in transito, ma per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a una prima messa in sicurezza della zona. È stato accertato che il movimento franoso riguarda il versante diversi metri più in alto della carreggiata. Ora saranno i tecnici di Autostrade a decidere come intervenire. Presente anche la polizia stradale.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone “sono in contatto con Aspi a seguito della chiusura per una frana dell’autostrada A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, in direzione Milano”.

Secondo quanto riferito dalla concessionaria, i tecnici intervenuti sul posto stanno effettuando una serie di verifiche sulla parete, già protetta da una rete, per accertare da dove si sia staccato il materiale caduto sulla carreggiata. “Entro un’ora il tratto dovrebbe essere riaperto, con il transito consentito su una sola corsia – comunica la Regione alle 17.20 -. La Protezione civile rimane a disposizione pronta a intervenire in caso di necessità”.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda. Chi viaggia verso Milano deve uscire a Ronco Scrivia dove si sono formati 2 chilometri di coda, e rientrare in autostrada a Vignole Borbera dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Si consiglia di anticipare l’uscita a Busalla.

Per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Milano Autostrade consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Si segnala inoltre un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova.