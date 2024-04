Domenica 21 aprile torna il Genova Trail: di corsa su sentieri mozzafiato per scoprire Genova dall’alto

Genova. Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno torna, domenica 21 aprile, il Genova Trail, per scoprire o riscoprire correndo creuze e sentieri che attraversano e sovrastano la città.

Diverse le novità di quest’anno a partire dalla gara, completamente gratuita dedicata agli under 18. Una novità in perfetto stile Sisport, storica società di trail running (oltre che di arrampicata sportiva), che da anni lavora anche per far scoprire ai più giovani la bellezza di correre nella natura .

Tre quindi le corse che partiranno domenica 21 aprile da piazza Matteotti, che quest’anno a partire dal pomeriggio di sabato 20 si trasformerà in un vero e proprio ‘village’, un luogo dove celebrare lo sport.

Praticamente invariati, rispetto allo scorso anno, i tracciati della 46 km e della 17 km. La 46 km, dedicata agli atleti più allenati o comunque a chi se la sente di affrontare una lunga corsa in montagna con dislivello notevole (2700 d+), ha un percorso lungo e impegnativo che porta fino al monte Alpesisa (sopra Creto), al vicino monte Lago e poi al monte Alpe. Poi dopo vari saliscendi che arrivano fino all’acquedotto storico (si passerà anche attraverso il ponte-sifone sul Geirato, meno conosciuto di quello di Staglieno ma altrettanto affascinante) si saliranno tutte le cime dei forti di ponente (Diamante, Minore, Maggiore, Puin e Sperone) per ritornare verso piazza Matteotti.

La 17 km è invece una gara per tutti o quasi: il dislivello è di 800 d+ e il percorso è un grande classico per i genovesi che dal centro salgono a piedi fino ai forti: si parte da piazza Matteotti si attraversa il centro storico, poi si sale verso Castelletto e da lì per la via più diretta si percorre tutto il sentiero sotto le Mura. Poi dalla zona del Peralto si sale fino alle Baracche e si arriva al forte Maggiore passando per il bellissimo sentiero delle farfalle.

La novità, come dicevamo, è il Genova Young Trail, la distanza (14 km) dedicata ai giovani tra i 12 ed i 18 anni che è completamente gratuita e arriva fino al forte Puin per poi tornare in città.

La 46km partirà alle 8 mentre le due gare più corte partiranno alle 8.45. L’iscrizione alla gara ‘regina’ costa 55 euro, 20 per la 17 km. Le iscrizioni si possono fare attraverso il sito genovatrail.com accedendo al sistema Wedosport fino a giovedì 18 aprile, ma molto probabilmente per i più indecisi ci sarà anche la possibilità di iscriversi direttamente al village di piazza Matteotti sabato pomeriggio.

I dettagli dei percorsi, il regolamento, così come le informazioni logistiche su parcheggi, accoglienza, docce eccetera sono sempre sul sito della gara.

Quest’anno il Genova trail è stato inserito dal Comune di Genova tra gli eventi sportivi di Genova 2024 capitale dello Sport. Mercoledì alle 14 nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione.