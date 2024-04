Genova Trail, 600 atleti di corsa tra vicoli, forti e vette vista mare: successo per la manifestazione

Genova. Domenica 21 aprile più di 600 atleti si sono cimentati in una corsa tra palazzi storici, forti e vette vista mare. Gli organizzatori: “Un successo di partecipazione e condivisione”.

Si è conclusa la seconda edizione del Genova Trail, una giornata dedicata a gare competitive di corsa in montagna organizzata dalla società sportiva dilettantistica Sisport e inserita nel programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

In più di 600 si sono presentati ai nastri di partenza in Piazza Matteotti per partecipare alle tre gare in programma. Molti provenienti da fuori Genova e da tutta Europa; un’occasione non solo per mettersi alla prova ma anche per scoprire l’incredibile patrimonio storico e naturalistico nascosto alle spalle della città di Genova.

Primi a partire, intorno alle 8:00 del mattino, i circa 250 iscritti all’impegnativa Genova Trail Marathon: 46 Km densi di valore sportivo e paesaggistico che hanno toccato le vette della Valbisagno, dal Diamante all’Alpesisa. A imporsi nella categoria maschile Gregorio Aiello, lecchese ma residente in Svizzera, con l’ottimo tempo di 4h48’43”, mentre per le donne a tagliare davanti a tutte il traguardo è Giorgia Nichetti, atleta proveniente dal Veneto, con il tempo di 6h08’41”.

Poco dopo è stato il turno degli oltre 350 partecipanti della Genova City Trail: 17 km di risalita per creuze e sentieri, fino ai crinali del Parco delle Mura. Tra gli uomini vince il finalese Lorenzo Parodi con un tempo di 1h17’37”, mentre va a Benedetta Broggi il gradino più alto del podio femminile, che già vincente nella scorsa edizione si è riconfermata con il tempo di 1h34’39”.

Si porta a casa, invece, la prima edizione assoluta del Genova Young Trail, tracciato di 14 Km dedicato agli under 18, Tommaso Stegagnini, giovane genovese prodotto del vivaio Sisport, premiato dal Sindaco Marco Bucci.

Un meteo perfetto ha accompagnato la manifestazione, attirando centinaia di sostenitori e curiosi al village di Piazza Matteotti, anche grazie alla partecipazione dei numerosi stand preparati dai partner dell’evento.

Durante le premiazioni, tenutesi alla presenza delle istituzioni, si è sottolineata l’importanza dello sport come fattore di socialità e valorizzazione del territorio, con l’augurio che Genova possa in futuro rappresentare sempre di più un punto di riferimento a livello italiano ed europeo per la disciplina di corsa in montagna e per tutti gli sport outdoor.

