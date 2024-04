Europee, scelti i candidati della Liguria: oltre a Benifei in lista Alfonso e Artusi

Genova. La direzione nazionale del Pd ha ufficializzato, con una settimana di anticipo sulla scadenza finale, la lista delle candidature del collegio Nord Ovest per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024.

Dopo la rinuncia di Andrea Orlando ratificata all’assemblea dei circoli, sabato a Genova, la scelta del partito è ricaduta, senza colpi di scena, sullo spezzino Brando Benifei, già capodelegazione Pd/S&D ed europarlamentare uscente.

Oltre a lui candidate Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice, consigliera comunale del Pd a Genova, e Lucia Artusi, avvocata e già assessora all’ambiente del Comune di Sanremo.

Nelle ultime ore, restando nell’ambito del centrosinistra, ufficializzata anche la candidatura di Simona Cosso per l’alleanza verdi-sinistra. La presentazione avverrà venerdì.

Election day: quando e come si vota per le Europee 2024

Si vota sabato 8 giugno, dalle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. L’Italia elegge 76 deputati dei 720 totali del parlamento europeo. Qualora i cittadini decidessero di esprimere più di una preferenza, sarà necessario scegliere candidati di genere diverso, pena l’annullamento del secondo e del terzo nome. Passerà chi otterrà il maggior numero di preferenze all’interno di ciascuna lista, e solo in caso di parità prevarrà l’ordine di lista.