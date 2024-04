Elezioni europee, Simona Cosso candidata per Avs: la presentazione venerdì 26 aprile

Genova. Venerdì 26 Aprile alle 12 al circolo Cap di via Albertazzi Maria Gabriella Branca, presidente dell’assemblea nazionale di Sinistra italiana, e i dirigenti locali e regionali di Europa Verde e Sinistra Italiana presenteranno, durante la conferenza stampa, la candidatura per le elezioni europee 2024 di Simona Cosso nel collegio Centro Ovest – Liguria.

“Il coraggio di osare” è il progetto politico di Alleanza Verdi Sinistra in Europa che parla di pace, diritti, lavoro, giustizia sociale e ambientale. Simona Cosso, insegnante e sindacalista, è stata recentemente riconfermata a dicembre alla guida del partito Sinistra Italiana a Genova.

“La pace è il primo obiettivo da conseguire in Europa e nel Medio Oriente – afferma Simona Cosso – lo abbiamo sostenuto in parlamento e nel nostro territorio, nelle piazze della nostra città e in Liguria, la nostra scelta si è più volte espressa contro il finanziamento delle armi e a favore di un immediato cessate il fuoco a Gaza, la fine di ogni conflitto in Europa e l’avvio di trattative diplomatiche. Vogliamo un’Europa che sia protagonista attiva di pace contro ogni guerra”.

“Avere il coraggio di osare significa credere e lavorare per un’Europa dei popoli e dei diritti civili e dei diritti sociali, questo è l’impegno che ci assumiamo”, conclude.