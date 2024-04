Coppa Italia, la Pro Recco dilaga sul Posillipo

Genova. La Pro Recco supera agevolmente il Posillipo per 19-3 nei quarti di finale di Coppa Italia. Domani, alle Piscine di Albaro, i biancocelesti affronteranno il Savona in semifinale in un derby tutto ligure (diretta su Rai Sport alle ore 17:45).

È un ligure, Andrea Fondelli, il miglior marcatore della sfida tra i campioni d’Italia e i campani allenati dall’ex Pino Porzio: il centrovasca va a segno cinque volte ed è un enigma per la difesa del Posillipo, insieme ai due centri Kakaris e Hallock immarcabili specialmente nella prima metà di gara. I ragazzi di Sukno vanno al riposo lungo sull’11-3 e nei successivi sedici minuti chiudono la difesa (Negri tra i pali nell’ultimo tempo) bucando Spinelli altre otto volte.

Il tabellino:

PRO RECCO – CN POSILLIPO 19-3

(Parziali: 4-0, 7-3, 5-0, 3-0)

PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki, Cannella 1, Younger 1, Fondelli 5, Presciutti 1, Echenique 1, Condemi 2, Kakaris 2, Iocchi Gratta, Hallock 3, Negri, Rossi 2. All. Sukno

CN POSILLIPO: Izzo, Somma, Angelone, Rocchino, Mattiello 1, Aiello, Tubic, Cuccovillo 1, Briganti, Radojevic 1, Picca, Saccoia, Spinelli, Serino. All. Porzio

Arbitri: Schiavo e Grillo

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 4/6 + 1 rigore, Posillipo 0/5 + 1 rigore. Nessuno uscito per limite di falli.