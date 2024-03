Taekwondo, alla Lions Cup gli atleti liguri brillano nelle forme e nel combattimento

Jesolo. Si è svolta sabato 9 e domenica 10 marzo a Jesolo, in Veneto, la Lions Cup di taekwondo, gara di combattimento, forme e freestyle aperta a tutte le categorie di età e cintura. Tantissimi gli atleti partecipanti, oltre 800 da più di 70 società da tutta Italia, oltre che da San Marino. Un contesto di alto livello che ha visto ben figurare le società liguri presenti, impegnate sia nella specialità combattimento che nelle forme.

Nelle specialità forme e freestyle Hwasong assoluta protagonista: la società del maestro Cavanna è stata infatti capace di piazzarsi al secondo posto nella classifica per società sia nel freestyle che nelle forme. Merito di un bottino di ben 13 ori, 5 argenti e 7 bronzi.

Sono d’oro Chiara Parodi (forme Individuale), Kevin Sema (forme Individuale), Sandro Conti (forme Individuale), Aya Khalladi – Nicolò Bonfanti (sincro), Arken Giovannini – Matilde Gnecco (sincro), Veronica Monticelli (forme Individuale), Alessandro Grossi (forme Individuale), Lorenzo La Corte (forme Individuale), Emma Delucca (forme Individuale), Kevin Sema (freestyle), Gioele Dallera (freestyle), Chiara Parodi (freestyle), Alessandro Grossi(freestyle). Argento per Aya Khalladi (forme Individuale), Gabriele Russo (forme Individuale), Matilde Gnecco (forme Individuale), Chiara Parodi – Mattia La Corte (sincro), Amelia Rocca (freestyle).

Bronzo per Rocca Amelia (forme Individuale), Davide Righi (forme Individuale), Sandro Conti – Elena Pastrone (sincro), Bruno Cavanna (forme Individuale), Gioele Dallera – Amelia Rocca, Lorenzo La Corte – Veronica Monticelli (sincro) e Filippo Di Vincenzo (freestyle). Festeggia anche per la Hung Ki Kim del maestro Hernandez, che nelle forme vince 11 medaglie. Oro per Giada Usai, Samuel Contreras, Aslan Bracho e Andrea Lenzo, mentre sono d’argento Alice Martino, Diego Hernandez e Stefano Luis. Bronzo, infine, per Diego Bracho, Riccardo Testa, Massimo Bagnato e Alexis Hernandez.

Nel combattimento spicca la prova degli atleti dell’Olimpia Savona del maestro Caddeo, ottava nel medagliere grazie a 15 medaglie, equamente divise tra ori, argenti e bronzi. Vincono le rispettive categorie Cadeddu Francesca, Berta Zoe, Morales Jordan, Ciarlo Sofia e Frumento Lalita. Sono invece d’argento Cuvato Olivia, Garrone Nicole, Cadeddu Daria , Garrone Mattia e Ferro Caterina. Sul terzo gradino del podio salgono Milioti Martina, Romaniuk Volodymyr, Ferro Anna, Borzone Ambra e Cursano Alessandro. Ottima la prova di Francesco Volpe, giovane promessa dell’Olympic Center del maestro Giglio che, a un mese esatto dal bronzo conquistato agli ultimi campionati italiani cinture rosse under 15, vince la medaglia d’oro nella categoria 41 kg.

Oro anche per Luciano Santinelli, mentre completa il bottino di medaglie per la società chiavarese Diego Santinelli, bronzo. Ottime prove anche dagli atleti della Lanterna Taekwondo del maestro Terrile, che rientrano dalla trasferta veneta con tre argenti e due bronzi. Sugli scudi i fratelli Alessandro e Alice Rubba, entrambi sul secondo gradino del podio insieme ad Andrea Russo. Sono invece di bronzo Matteo Casanova e Flavio Russo. Medaglie anche per la Hwasong, con l’argento di Arken Giovannini e Riccardo Rocca e i bronzi vinti da Marco Zappavigna, Lara Santacroce, Matilde Gnecco e Chiara Sema. Un oro anche per la Hung Ki Kim con Riccardo Testa.

Inizia ora un ciclo di appuntamenti di primo livello per il taekwondo ligure, il 13 e 14 aprile, infatti, in programma a Quiliano i campionati interregionali liguri, mentre dal 26 al 28 aprile in scena gli italiani juniores e seniores per categorie olimpiche.

Foto di gruppo per l’Olimpia Savona

Atleti di forme in azione a Jesolo