SuperbaNuoto, conto alla rovescia verso i Criteria Giovanili di Riccione

In attesa della pubblicazione ufficiale della lista degli ammessi, SuperbaNuoto si prepara ai Criteria Giovanili di Riccione con al suo attivo un’ottima performance alle finali dei Campionati regionali di categoria.

Commenta il Coordinatore Tecnico Cristiano Guerra: «Sono stati per noi dei Campionati regionali di categoria molto interessanti al di là del doppio successo di squadra ottenuto con la vittoria della classifica ai punti e del medagliere. Nel corso della tre giorni di Genova numerosi atleti si sono qualificati per i Criteria Giovanili di Riccione, ma la nota più positiva è che molti altri si sono avvicinati in maniera decisa ai tempi limite di qualificazione e dunque protrano mettere nel mirino le prossime competizioni nazionali».

«Un salto di qualità del nostro settore giovanile piuttosto evidente a meno di 20 mesi dalla nascita del progetto agonistico Superba Nuoto – continua Guerra – Saremo a Riccione con circa 36 atleti impegnati individualmente e con due formazioni di staffetta che sulla carta risultano molto competitive, ma soprattutto consapevoli di aver a casa un gruppo di giovani atleti molto motivato e cresciuto sul piano agonistico. Subito dopo i Criteria seguirà il Campionato nazionale a squadre Ragazzi in programma a Torino domenica 14 aprile a cui parteciperemo con entrambi i settori».

Il Presidente di SuperbaNuoto Massimiliano Mantovani: «Sono sinceramente entusiasta e positivamente sorpreso dalla significativa crescita del nostro gruppo, in cui i giovani si stanno avvicinando alle competizioni nazionali con grande entusiasmo e determinazione. I meravigliosi risultati ottenuti durante le finali dello scorso weekend sono il frutto del lavoro instancabile di tutto il team, dall’impegno dei nostri atleti fino alla leadership del nostro Direttore Sportivo Luca Baldini e del nostro Coordinatore Tecnico Cristiano Guerra, insieme ai nostri validi tecnici che stanno compiendo un lavoro straordinario. Ora, come afferma Cristiano, ci attende il palcoscenico nazionale, una sfida diversa che affrontiamo con fiducia e determinazione, convinti di poter ottenere ottimi risultati anche a quel livello».