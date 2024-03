Cirulla-mania nel centro storico, giovedì 7 marzo si gioca la “champions” dei caruggi

Genova. L’hanno chiamata, giustamente, la “Champions” della Cirulla. Giovedì 7 marzo al teatro Tiqu, alla Maddalena, si sfideranno i campioni di questo conosciutissimo e amatissimo gioco di carte che negli ultimi sei mesi hanno dato il bianco ai tornei organizzati ai giardini Luzzati e alla “Cirulla per Pré”, che dall’anno scorso ha preso piede ogni mercoledì nella sede del Comitato Per Prè in Piazzetta Vittime di tutte le mafie.

L’aspetto inedito di questo fenomeno è che a contendersi il titolo non saranno, come qualcuno potrebbe aspettarsi, simpatici “over” ma giocatori di ogni età e anzi, soprattutto giovani, a riprova che i giochi quando sono di successo lo sono a prescindere dall’anagrafe.

Un po’ di storia

Il Torneo di Cirulla dei Giardini Luzzati nasce nel luglio del 2018 e fin da subito riscontra grande successo. Con il diffondersi del Covid subisce un duro arresto a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia. Tuttavia, i frequentatori dei Luzzati rimangono affezionati all’iniziativa, mantengono i rapporti e, terminata l’emergenza sanitaria, ritornano a incontrarsi portando altri amici, familiari e colleghi.

Potere del passaparola

Con il passaparola, nel giro di qualche mese, le coppie di partecipanti aumentano arrivando a raggiungere d’estate anche i 200 giocatori in una sera: nasce così la “Cirulla del lunedì”. Nato come gioco, diventa molto di più: un appuntamento fisso, un momento di ritrovo, un presidio sociale che si apre all’intero Sestiere del Molo, coinvolgendo enti del terzo settore, piazzette e attività commerciali che diventano sede del torneo. Si afferma così un possibile modello di socialità e di vivere comunitario, perché no anche di “movida sostenibile” (svolgendosi di sera), attento all’inclusione e con un target di riferimento di giovani tra i 20 e i 25 anni.

L’onda della movida sostenibile

L’onda positiva della Cirulla si propaga, assiste e partecipa alle dinamiche che coinvolgono il centro storico, supporta iniziative socio-solidali e genera percorsi positivi di cittadinanza attiva. Stimolata dalla nascita del Progetto di Comunità per i tre sestieri del centro storico, la “Cirulla dei Luzzati” si “sdoppia” e, in sinergia con il Comitato Per Prè, inaugura il suo appuntamento fisso del mercoledì in Piazzetta Vittime di tutte le mafie. Un’altra occasione di generare vicinanza, relazione e divertimento condiviso in uno spazio che vive dinamiche peculiari ma ha enormi potenzialità di socialità.

I Sestieri di Prè, Molo e Maddalena collaborano da quasi quattro anni a questa progettazione partecipata per il centro storico.

La scelta del Tiqu come arena della sfida (e della festa) non è infatti casuale ma volta proprio a sottolineare la continua trasversalità e comunanza di impegno e obiettivi nella tutela e promozione nei luoghi del centro storico.