San Fruttuoso, via Donaver chiuderà per lavori: domani il test per la rivoluzione viabilità

Genova. Prove di rivoluzione del traffico domani sulle alture di San Fruttuoso. Dopo circa dieci anni di transenne sono quasi pronti a partire i lavori per risolvere le criticità statiche di via Donaver, che si regge su una struttura pericolante poco prima della confluenza con via Savelli e via Ferretto. Un intervento che renderà inevitabili pesanti modifiche alla viabilità destinate a ripercuotersi per mesi.

“Dopo varie sollecitazioni del Municipio, la direzione Strade del Comune ha stanziato oltre 200mila euro per la progettazione – spiega il presidente della Bassa Valbisagno, Angelo Guidi -. Nelle prossime settimane, per verificare la condizione dell’impalcato, occorrerà eseguire perforazioni simili a quelle per le palificazioni. Arriverà un mezzo che occuperà la strada per un certo periodo di tempo e in quel punto dovremo chiudere al traffico via Donaver. Per arrivare preparati abbiamo stabilito di fare delle prove per capire come potrebbero girare i mezzi pubblici. Purtroppo creeremo disagi, ma quella è una strada troppo importante e bisogna intervenire. Se avessimo ragionato così per altre infrastrutture a Genova avremmo evitato molti problemi”.

Il test inizierà alle 11.00 e andrà avanti per il tempo necessario. Anzitutto si invertirà il senso di marcia in via Ferretto e via Savelli (via Bozzano e via Ferretto): oggi questi tratti si percorrono in discesa, in futuro saranno a senso unico in salita. Durante la sperimentazione scatterà la chiusura al traffico privato e transiteranno solo i mezzi Amt e Amiu per le prove tecniche di passaggio. Contemporaneamente sarà in vigore il divieto di sosta in via Imperiale nei pressi del civico 14. A coordinare le operazioni l’assessora alla Viabilità Sonia Paglialunga insieme agli uffici del Comune e alla polizia locale che sarà presente sul posto.

Se le prove generali daranno esito positivo, tra circa un mese scatterà la rivoluzione. “Via Donaver rimarrà percorribile più o meno fino al civico 17 – spiega Guidi -. Dobbiamo trovare un modo di permettere ai veicoli di arrivare in cima e tornare indietro”. Questo significherebbe istituire il doppio senso di marcia, sacrificando decine di parcheggi. Ma questi aspetti sono ancora allo studio.

Da capire anche come verrà gestito il trasporto pubblico. Oggi i bus della linea 385 salgono in via Donaver, toccano la parte alta di via Imperiale e scendono da via Savelli. In futuro percorreranno via Savelli in salita, arriveranno al capolinea superiore e scenderanno sui tornanti di via Imperiale. “Vedremo se ci sarà la possibilità di istituire una navetta per servire comunque la parte bassa di via Donaver”, aggiunge Guidi. Il problema è sempre l’inversione di marcia, difficile da attuare prima della chiusura coi mezzi in servizio oggi.