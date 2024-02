Il Genoa Store trova casa nella “città vecchia”, presto il nuovo negozio nel cuore dei caruggi

Genova. Altre novità in arrivo nella zona di piazza Banchi, nel cuore del centro storico di Genova. Nel palazzo nobiliare collocato all’angolo tra via Banchi e la stessa piazza – in passato occupato da uno store di abbigliamento cinese e dalla filiale di una banca – troverà spazio il nuovi Genoa Store.

Una location ottimale: vicinissimo alla zona ultraturistica dell’Acquario, e al futuro Museo della città nella Loggia De’ Banchi, ma anche ad alcuni dei luoghi epici della narrazione genoana. Dalla via Del Campo del genoanissimo Fabrizio De André, lontana poche decine di metri, alla casa di James Richardson Spensley, il fondatore del club più antico d’Italia, in piazza Campetto 9.

Ed ecco che quindi il nuovo Genoa Store non sarà soltanto un negozio dove trovare il merchandising della squadra ma uno spazio che dialogherà con il suo contesto, i caruggi, Genova e la sua storia, intrecciata a doppia corda con quella del Grifone.

Mentre da mesi tifosi (e non) si interrogavano sulla collocazione di un negozio del Genoa che fosse più centrale e visibile dell’attuale store di via XII Ottobre e fantasticavano anche su alcuni spazi in via XX Settembre, con la suggestione di una vicinanza delicata con il negozio-bar della Sampdoria, in realtà un accenno alla possibilità di uno sbarco nei caruggi era arrivato nel finale del video di presentazione della terza maglia.

Per non parlare del videoclip di Guasto d’Amore, il nuovo inno genoano, che aveva visto Bresh e i tifosi attraversare i vicoli di Genova.

Dalla società rossoblù la conferma che il Genoa Store porterà il visitatore a entrare in un’esperienza genoana a 360 gradi. Lo studio degli ambienti è in atto da qualche tempo e in questi giorni dovrebbe finalizzarsi la firma del contratto di affitto con l’immobiliare titolare dell’edificio.

“Questa è una notizia che ci rende molto felici – dice il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù – anche perché quella collocazione è quasi naturale e perfetta tanto che un invito a considerarla, al Genoa, era arrivata anche da noi e da altre realtà del territorio”.