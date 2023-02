Guasto d’amore, online il video ufficiale della canzone di Bresh dedicata al Genoa

Genova. Veleggia verso le seimila visualizzazioni in un paio d’ore dalla pubblicazione il video di Guasto d’amore, la canzone del rapper Bresh dedicata al Genoa che è diventato un inno della Gradinata Nord.

La stessa Società rossoblù ne ha dato notizia sui social.

Qui il video che inevitabilmente coinvolge i tifosi rossoblù: un vero e proprio corteo di persone per i vicoli e il centro cittadino con tanto di bandiere e fumogeni.

Nel frattempo Guasto d’amore, da ieri, è ufficialmente disco d’oro. L’annuncio lo ha dato lo stesso Bresh sui social, mentre si trova a Buenos Aires, un po’ frastornato dal successo ottenuto. Il brano era anche stato riproposto da Sky a livello social per le dichiarazioni d’amore dei tifosi per la propria squadra e Bresh, ospite a Radio Deejay, ha rievocato l’incredibile storia di come sia nata la canzone: “Nasce una sera con un mio amico, la registro sulle note vocali. Il giorno dopo faccio un video che tengo sul mio telefonino un anno finché un giorno, mentre guardavo la galleria, lo faccio vedere a Vaz Tè, che mi dice di pubblicarla”. Da lì l’adozione da parte dei tifosi genoani e secondo quanto racconta Bresh “Mattia Perin mi chiama e mi fa andare a casa sua a suonarla col piano”.

La notorietà del brano cresce e lo scorso anno, una frase della canzone diventa parte integrante della coreografia rossoblù ‘Gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare’.

Forte dell’onda di questo successo, Bresh (il cui vero nome è Andrea Brasi) ha lanciato le date del tour estivo e a genova quella del 9 luglio è già soldout, tanto che ne è stata aggiunta una il giorno successivo, già quasi piena.