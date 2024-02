Elezioni europee 2024, il Comune riorganizza i seggi: cambio di sede in vista per 34.000 elettori

Genova. Le elezioni europee si avvicinano, e con esse la necessità di predisporre in città i seggi per le votazioni. In quest’ottica la giunta comunale, con una delibera approvata lo scorso 15, ha disposto il trasferimento di 37 sedi di seggi con conseguente cambio per chi, sino a oggi, vi è stato assegnato.

Gli spostamenti si sono resi necessari alla luce di una serie fattori, in primis i cantieri aperti all’interno di diversi edifici scolastici per interventi di manutenzione straordinaria finanziati nell’ambito del Pnrr, che rendono temporaneamente indisponibili le sedi di voto, e in generale riorganizzare i seggi in ottica territoriale, migliorandone l’accessibilità ed evitando di andare a impattare sulla continuità didattica. Gli elettori interessati da questa riorganizzazione sono circa 34.000.

Gli elettori delle sedi trasferite riceveranno prima della data di svolgimento delle elezioni europee, previste l’8 e il 9 giugno, l’etichetta di aggiornamento della tessera elettorale accompagnata da una lettera esplicativa contenente anche le indicazioni su come usufruire, se necessario, delle agevolazioni di trasferimento a sezioni accessibili previste per le persone disabili o con difficoltà motorie.

“Questa decisione – spiega l’assessora alle Politiche per l’Istruzione e ai Servizi civici Marta Brusoni – è stata presa seguendo prima di tutto i principi di razionalizzazione e di semplificazione delle operazioni di voto, tenendo conto anche dell’accessibilità. Abbiamo scelto alcuni trasferimenti per garantire la continuità didattica, altri sono stati richiesti dalle scuole e da altre istituzioni, andando anche a ripristinare la coerenza territoriale delle sezioni elettorali, precedentemente situate in sedi fuori dal Municipio. Infine, alcune scuole, in questo momento, sono oggetto di importanti operazioni di manutenzione straordinaria e pertanto non utilizzabili come seggio. Nelle prossime settimane gli uffici comunali attiveranno azioni di comunicazione per informare i cittadini residenti».

L’elenco completo dei seggi è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Genova all’apposito link.