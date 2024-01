Quando si vota per le europee 2024, approvato il dl elezioni: insieme le amministrative

Liguria. Quando si vota per le prossime elezioni amministrative e per le Europee nel 2024? Il consiglio del ministri nell’ultima seduta ha approvato il dl Elezioni e “l’election day”, o per meglio dire, gli Election Days per il 2024, cadrà dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno.

Alle Europee saranno quindi accorpate le elezioni amministrative e alcune regionali, che però non riguardano la Liguria che andrà al voto in tal senso nel 2025.

La data è confermata da una nota del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Calderoli.

Stabilito anche che i sindaci dei Comuni fino a 15mila abitanti potranno essere eletti per un terzo mandato, quelli sotto i 5mila abitanti non avranno più limiti di mandati.

Le elezioni comunali 2024 si terranno in 125 comuni della Liguria, di cui 39 a Genova e 40 nel Savonese. In Liguria al voto tre comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15mila abitanti quindi con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno: Rapallo, Sanremo e Albenga.