A Genova un corso per aiutare a gestire la morte di un animale domestico: è il primo in Italia

Genova. Un corso per fornire a medici veterinari, tecnici di interventi assistiti con gli animali, psicologi, educatori cinofili, guardie ecozoofile ed esperti in materia le competenze necessaria ad affrontare la morte di un animale domestico.

Lo organizza Socrem, Società Genovese di Cremazione, che ha già ricevuto decine di adesioni e continua ad accettare richieste di partecipazione sino al 10 febbraio: «Siamo soddisfatti per il numero di adesioni che abbiamo avuto negli ultimi giorni, segno che resta alta l’attenzione per un tema sensibile attuale come quello che andremo ad affrontare venerdì e sabato prossimi. E segno anche che i relatori che abbiamo a disposizione dei partecipanti sono di elevato profilo», spiega Ivano Malcotti, presidente di So.Crem.

Il corso “La morte e il lutto nel mondo animale” si svolgerà il 9 e 10 febbraio presso il Centro Studi Edoardo Vitale di via Lanfranconi 1/7, primo corso di formazione in Italia sul tema. Si tratta di un percorso formativo aperto a tutti, ma dedicato in particolare a chi lavora nell’assistenza e cura degli animali. Un tema attuale e allo stesso tempo antico, fin dai tempi dell’Odissea con il mito di Ulisse e del cane Argo a incorniciare un rapporto affettivo che ha attraversato i secoli.

La decisione di “accompagnare” l’animale all’eutanasia rappresenta una scelta che, seppure in particolari circostanze sembra necessaria e inevitabile, pone sia il medico veterinario, sia il “proprietario” dell’animale, di fronte a riflessioni di tipo etico e a valutazioni complesse relative alla qualità della vita. Inoltre, per il proprietario questa scelta implica anche la gestione di un dolore profondo e complesso, poiché comporta non solo la separazione da un amico fedele, ma anche la responsabilità di garantire il benessere e la dignità dell’animale durante tutto il percorso di cura. Sempre più spesso il medico veterinario, oltre a occuparsi della specifica condizione di salute e della qualità della vita dell’animale, deve anche gestire le richieste di aiuto e di sostegno da parte delle persone che hanno con lo stesso un vincolo emotivo ed affettivo significativo. Lo sviluppo di abilità capaci di sostenere e gestire un intervento professionale improntato all’empatia, alla compassione e alla responsabilità verso il dolore degli animali e delle loro famiglie assume dunque un ruolo cruciale per gli operatori che a diverso titolo si occupano dell’assistenza degli animali da compagnia che sono esposti a situazioni di sofferenza.

Questo corso si propone pertanto di promuovere un approfondimento delle tematiche relative alla morte e al dolore nel mondo animale, soffermandosi anche sulle tecniche di comunicazione da utilizzare nelle situazioni di criticità e di emergenza. Ulteriori approfondimenti sono dedicati all’esame delle principali questioni etiche che si presentano nell’ambito della cura degli animali e nell’interazione con le loro famiglie, nonché all’analisi della giurisprudenza, in tema di riconoscimento del ruolo dell’animale in ambito sociale, di responsabilità professionale e di riconoscimento del danno per la perdita dolosa dell’animale domestico.

Le domande di partecipazione al corso devono essere inviate entro il 10 febbraio all’indirizzo mail segreteriacentrostudivitale@gmail.com con allegato il curriculum vitae.