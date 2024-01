Si schiantò con la Mercedes in corso Europa, l’ex punta della Samp Defrel assolto anche in appello

Genova. Grégoire Defrel, ex attaccante della Sampdoria oggi in forze al Sassuolo, è stato assolto anche in appello dal reato di guida in stato di ebbrezza in relazione all’incidente avvenuto in corso Europa nel marzo del 2019.

Il calciatore francese, oggi 31 anni, nella notte tra il 10 e l’11 marzo del 2019 stava percorrendo corso Europa in direzione levante quando aveva perso il controllo della sua Mercedes C63 Amg nera da 500 cv andando a schiantarsi contro la ringhiera. Sul posto era intervenuta la polizia locale, che lo aveva sottoposto all’alcol test. Il tasso oltre il limite aveva portato al ritiro della patente.

Nello schianto il giocatore era rimasto praticamente illeso, così come la donna che viaggiava con lui, ma l’auto era andata praticamente distrutta. Finito a processo con l’accusa, appunto, di guida in stato d’ebbrezza (il procedimento penale scatta se la percentuale di alcol nel sangue è superiore a 0,8 grammi per litro), era stato assolto in primo grado, difeso dagli avvocati Guido e Maurizio Mascia.

Il pubblico ministero aveva proposto appello contro la sentenza di assoluzione, che è stata confermata dai giudici di secondo grado.