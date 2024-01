Dragusin al Tottenham, oggi le visite mediche a Londra

Genova. Alla fine l’hanno spuntata gli Spurs, nonostante l’interessamento del Bayern Monaco. Dragusin sarà a breve un giocatore del Tottenham.

Anche i media britannici confermano: gli Spurs hanno raggiunto un accordo con il Genoa per un valore di 25,9 milioni di sterline (30 milioni di euro), compresi 5,6 milioni di euro (6 milioni di euro) di clausole aggiuntive, prima che il Bayern lanciasse un’offerta tardiva nel tentativo di dirottare l’affare.

L’offerta migliorata del Bayern, pari a 26,7 milioni di sterline (31 milioni di euro) non è bastata. Dragusin ha scelto il Tottenham. Il difensore rumeno volerà a Londra dove è stata fissata una visita medica per oggi pomeriggio, riferisce Sky Sport Uk.

Nell’operazione il Genoa dovrebbe guadagnarci anche un giocatore: Djied Spence. Nato a Londra nel 2000, Djed Spence è cresciuto nel settore giovanile del Fulham. Poi ha vestito le maglie di Middlesbrough e Nottingham Forest, con cui ha totalizzato 2 goal e 5 assist in 39 presenze nella stagione della promozione in Premier League. Dopo essere andato al Rennes e al Leeds, è tornato a Londra al Tottenham. Piede destro naturale, è un terzino destro e può giocare all’occorrenza anche come quinto di fascia.