Treni, ancora un guasto nel Ponente genovese: ritardi e disagi per i pendolari

Genova. Un altro guasto sulla linea ferroviaria nel Ponente genovese ha provocato pesanti disagi proprio nell’ora del rientro per migliaia di pendolari.

Secondo quanto riferito da Trenitalia, la colpa è di un problema tecnico ai sistemi di circolazione su un binario nel tratto tra Voltri e Sestri Ponente. La segnalazione è arrivata alle 17.15: in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

Notevoli le ripercussioni a cascata per i treni diretti a Levante che hanno accumulato fino a 80 minuti di ritardo. Di conseguenza sono scattate anche cancellazioni per le corse in direzione Ponente.

Un copione che si ripete ormai da settimane in Liguria. Ieri a provocare disagi era stato un guasto al sistema che gestisce i tabelloni in stazione: i treni erano segnalati in ritardo o cancellati, invece la circolazione era regolare.