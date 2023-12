La foto della Lanterna in mezzo alle gru vince il primo premio di Wiki Loves Monuments

Genova. È il capoluogo di regione ad essere il protagonista della foto vincitrice dell’edizione ligure di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo organizzato dalle comunità dei progetti Wikimedia in diverse parti del mondo. L’edizione regionale di quest’anno ha registrato il caricamento di 3.152 foto da parte di 84 partecipanti. I vincitori dell’edizione 2023 del concorso regionale sono stati premiatia Palazzo Tursi.

I vincitori

È la veduta della Torre di Lanterna dal porto di Genova dell’utente Jeanblot73 ad aggiudicarsi la prima posizione del concorso regionale, seguita dalla romantica immagine della chiesa di Santa Maria in Vezzulla di Masone dell’utente Romotta, terzo posto per le geometrie della chiesa dei Cinque Campanili di Finale Ligure dell’utente Doppiavu2v. Menzione speciale nella sezione Chiese per la basilica di Santa Maria Assunta di Camogli di Elio Pallard.

Cos’è Wiki Loves Monuments

L’edizione italiana di Wiki Loves Monuments si svolge online, ogni settembre dal 2012, in contemporanea con altri 93 Paesi: si tratta del più grande concorso fotografico del mondo, organizzato nel nostro paese da Wikimedia Italia, che quest’anno ha avuto come tema principale gli edifici religiosi, le cui foto andranno ad arricchire Wikipedia e a favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo, dentro e fuori l’enciclopedia.

L‘edizione italiana si conferma un prezioso strumento collaborativo di documentazione digitale dei monumenti: dal 2012, circa 8.750 partecipanti hanno caricato su Wikimedia Commons più di 180.000 fotografie, scegliendo tra oltre 22.000 monumenti e beni culturali fotografabili, a cui nel 2023 si aggiungono oltre 60.000 edifici religiosi.

Wikimedia Italia ha festeggiato insieme ai partecipanti al concorso e ai volontari dei progetti collaborativi la conclusione di questa edizione da record con la premiazione delle foto vincitrici. Le foto caricate per questa edizione sono state oltre 52.000, con 946 partecipanti: i numeri più alti a livello mondiale.

Per questa edizione il concorso è stato organizzato in collaborazione con FIAF, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Curia Romana e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nonché di ICOM Italia.

Wiki Loves Monuments Liguria è organizzato dai volontari di Wikimedia Italia, con il patrocinio del Comune di Genova per la cerimonia di premiazione. I premi sono stati offerti da Daphné Sanremo, Caseificio Val d’Aveto, Biscottificio Grondona e Rossi 1947.