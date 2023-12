Genoa-Inter: arbitra Daniele Doveri, con lui il Grifone ha vinto tredici volte

Genova. Sarà Daniele Doveri, arbitro della sezione di Roma 1, a dirigere Genoa- Inter, partita valida come 18° giornata di Serie A, in programma al Ferraris venerdì (29 dicembre) alle ore 20:45.

Gli assistenti del fischietto romano saranno Filippo Bercigli e Giuseppe Perrotti, rispettivamente dell’AIA di Firenze e di quella di Campobasso. La direzione della video assistenza è stata invece assegnata a Massimiliano Irrati (Pistoia), con la collaborazione di Gianpiero Miele (Nola).

Nella sua carriera Doveri ha arbitrato 29 volte sia il Genoa che l’Inter. Per quanto riguarda il Grifone il bilancio è di 13 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte; mentre i nerazzurri hanno raccolto 12 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagione il fischietto romano non ha ancora incontrato nessuna delle due formazioni, l’ultima gara con i rossoblù risale a dicembre dello scorso anno, quando pareggiarono 0-0 in trasferta ad Ascoli. Ultimo precedente con la squadra di Simone Inzaghi invece a novembre 2022, in quell’occasione l’Inter perse allo Stadium il derby d’Italia con la Juventus, 2-0 il risultato finale.