Treni, furto di rame sulla Genova Savona: pesanti ritardi sulla linea

Genova. Nuova mattinata di passione per il traffico ferroviario sul nodo di Genova. A causa di un guasto avvenuto nella notte si stanno registrando ritardi fino ad un’ora sulla linea che collega il capoluogo ligure con Savona e Ventimiglia.

Secondo quanto riferito da Trenitalia, infatti, nella notte si sarebbe verificato un nuovo furto di fili di rame, cosa che ha danneggiato il segnale di Genova Sestri Ponente. Immediato l’intervento dei tecnici dell’azienda che hanno risolto la criticità poco prima della 8 “tra Bivio Castelluccio e Genova Sestri Ponente per lo stesso motivo”.

Per quanto riguarda il dissesto in via Ca dei Trenta, a Trasta, nei pressi della linea interessata dai cantieri del Terzo Valico, da Trenitalia assicurano che non ci sono ripercussioni sulla viabilità ferroviaria.