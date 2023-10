Incidenti e cantieri, lunedì mattina nero per chi si muove in macchina a Genova

Genova. Un incidente stradale avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina, per fortuna senza feriti gravi, ha provocato problemi per il traffico sulla autostrada A10 Genova Ventimiglia, in direzione del capoluogo ligure, proprio nell’ora di punta.

L’incidente si è verificato all’altezza di Pegli, superato il casello. Si sono formate lunghe code già a partire da Arenzano e anche se il sinistro è già risolto ci sono ancora ripercussioni.

Sul posto la polizia stradale e la Croce Verde Pegliese. Il consiglio di Autostrade per l’Italia e di percorrere la viabilità ordinaria, la Aurelia, se non si è ancora entrati in A10.

Code in A10 anche tra Celle Ligure e Arenzano, sempre in direzione Genova, a causa dei soliti cantieri e poi nel ponente, per lo stesso motivo, tra Savona e Spotorno.

Coda anche in uscita a Genova Bolzaneto, in Valpolcevera, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Questa mattina un incidente stradale, in cui è rimasta lievemente ferita una donna di 65 anni, si è verificato in corso Galliera, in Val Bisagno. La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire alla polizia locale di effettuare i rilievi.