Allerta arancione, scuole aperte a Genova: in fase di valutazione le chiusure in provincia

Ecco cosa è previsto all’interno dei confini del Comune di Genova in caso di allerta arancione.

Le scuole sono aperte (tutti i plessi sedi dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado, dei Centri di Formazione Professionale e di tutte le attività didattiche dei Dipartimenti Universitari, pubblici e privati, ricadenti nel territorio del Comune di Genova). Prevista la sospensione delle uscite didattiche, anche se programmate, e osservanza delle norme di autoprotezione previste dai Piani Interni di Emergenza delle singole scuole.

Chiusura di tutti i cantieri e scavi in alveo (fonte: Manuale Operativo e Schema Operativo Rischio Meteo-Idrogeologico del Piano Comunale di Emergenza). Chiusura dei sottopassi pedonali e veicolari.

Misure di sicurezza per gli occupanti i locali soggetti a rischio di allagamento in occasione della dichiarazione di stato di allerta idrogeologica/idraulica arancione e rossa (elenco immobili Ordinanza Sindacale n. 74/2018; integrazione n. 280/2019; entrambe aggiornate e revocate dall’Ordinanza 263/2023)

Sospensione dei mercati bisettimanali di merci vari che si svolgono nelle aree pubbliche limitrofe a Via del Costo e Via Tortosa (fonte: Ordinanza n. 359/2016)

Chiusura dei soli musei: Museo Storia Naturale e Loggia della Mercanzia; biblioteche comunali: Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Servitana, Palasciano, Cervetto, Gallino e i centri civici Staglieno e Buranello. (fonte: Piano interno Direzione Cultura e Turismo)

I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi), esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), in concomitanza dell’attivazione dell’Avviso per temporali dello stato di allerta Arancione e Rossa meteo – idrogeologico per il territorio del Comune di Genova, abbiano diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta, al fine di porre al sicuro i propri veicoli in luoghi non raggiungibili dall’allagamento. Disposizione valida eccezionalmente anche per i residenti di Via Fereggiano/Corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area, esponendo carta di circolazione o copia (fonte: DGC n. 278/2015). In caso di emanazione dell’Allerta Arancione e Rossa, la regolamentazione straordinaria meteo – idrogeologica viene estesa anche ai possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, i quali avranno dunque diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta (fonte: N. ORM-2017-122 DATA 08/02/2017)

Via Pontetti: divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli inadempienti, per tutte le categorie di veicoli su entrambi i lati della Via Pontetti, dal suo inizio, all’intersezione della via Isonzo sino al civico 14C (fonte: Ordinanza n. 341/2016)Osservanza delle norme comportamentali di protezione previste dai Piani Interni d’Emergenza dei singoli complessi sportivi pubblici e privati ricadenti nel territorio del Comune di Genova (fonte: Ordinanza n. 411/2016)

Interdizione del transito pedonale lungo la passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna. (fonte: Ordinanza n. 302/2017)

Divieto di sosta nella via Percy Bysshe Shelley, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli inadempienti, per tutte le categorie di veicoli, nel tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con la via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79; (fonte:ORM n. 769/2019)