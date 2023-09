Arenzano. Il Genoa Women ha superato (1-0) il Parma, nella gara amichevole giocata al ‘Nazario Gambino’ di Arenzano.

A decidere la sorte del match è stata la rete di Caterina Bargi.

Per entrambe le squadre, che giocano nel campionato di Serie B, si è trattato dell’ultimo test di verifica, in vista del campionato, che prende il via nel prossimo week end sportivo.

Le ragazze di mister Antonio Filippini esordiranno, domenica 10 settembre, in Umbria, a Terni, contro la Ternana